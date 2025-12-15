scorecardresearch
 
'सौभाग्य की बात...' नितिन नबीन को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर क्या बोले गिरिराज सिंह

बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर बड़ा संदेश दिया है. इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि नितिन नबीन अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल हैं. उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि नितिन नबीन पार्टी को एकजुट नेतृत्व देने का काम करेंगे.

गिरिराज सिंह ने की नितिन नबीन की तारीफ (Photo: Screengrab)
गिरिराज सिंह ने की नितिन नबीन की तारीफ (Photo: Screengrab)

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से राज्य के बीजेपी नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं. उनकी  नियुक्ति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताते हुए इसे बिहार और पार्टी दोनों के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है.

नितिन नबीन की नियुक्ति पर क्या बोले गिरिराज सिंह ?

पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नितिन नबीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि नितिन नवीन अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल हैं और उनका राजनीतिक अनुभव काफी व्यापक रहा है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के कार्यकर्ताओं और आम जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिन्होंने बिहार के एक युवा और कर्मठ नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि नितिन नबीन लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. वो पहले भी राज्य प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने का कार्य कर चुके हैं. पार्टी के भीतर उनका अनुभव, अनुशासन और संगठनात्मक क्षमता उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है.

कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली आएंगे नितिन नबीन

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन एक ऐसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उभरेंगे, जो सभी को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देंगे. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन का नेतृत्व पार्टी को नई ऊर्जा देगा और आने वाले चुनावों में संगठन को मजबूती प्रदान करेगा.

नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी नितिन नबीन को बधाई दी है. कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन आज पहली बार दिल्ली आएंगे जहां कार्यकर्ताओं ने उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की है. सोशल मीडिया पर भी उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है.
 

