मौसम कुमारी का अफेयर और साजिश... क्लिनिक में काम करने वाले से हुआ प्यार, फिर पति को रास्ते से हटाया

यह सनसनीखेज कहानी बिहार के बेगूसराय की है. यहां मौसम कुमारी नाम की महिला की साल 2022 में हुई थी. उसके दो साल का बेटा भी है. मौसम कुमारी का पति मुरारी कुमार ग्रामीण डॉक्टर था, उसके क्लिनिक में प्रिंस कुमार नाम का एक युवक काम करता था. प्रिंस से मौसम कुमारी का अफेयर हो गया. इसके बाद मौसम कुमारी को लगने लगा कि उसका पति मुरारी उसके अफेयर में बाधा बन रहा है तो मौसम कुमारी ने एक खौफनाक साजिश रच डाली.

अफेयर के चलते करा दी पति की हत्या. (Photo: ITG)
अफेयर के चलते करा दी पति की हत्या. (Photo: ITG)

बेगूसराय से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने पति को प्रेम में बाधा मानकर रास्ते से हटवा दिया. ग्रामीण डॉक्टर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के अजगरबर इलाके की है, जहां 21 सितंबर की सुबह गुप्ता-लखमीनियां बांध के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था. शव की पहचान मधुरापुर पुवारी टोला के रहने वाले ग्रामीण डॉक्टर मुरारी कुमार के रूप में हुई.

दरअसल, 20 सितंबर की रात मुरारी अपने घर से बाइक पर निकले थे और कहा था कि थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन वापस नहीं लौटे. इसके बाद उसी रात फुलवरिया थाना में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई. अगले ही दिन मुरारी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की. टेक्निकल सर्विलांस और अन्य इनपुट के आधार पर पुलिस ने गढ़हारा थाना क्षेत्र के चौधरी टोला के रहने वाले प्रिंस कुमार उर्फ छोटू और आशीष कुमार उर्फ कन्हैया को हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर की पत्नी को लव अफेयर में फंसाया, मंगा लिए न्यूड वीडियो... 'लंदन' वाला Lover निकला फ्रॉड

दरअसल, प्रिंस कुमार मृतक मुरारी के साथ क्लिनिक में काम करता था. इसी दौरान प्रिंस और मुरारी की पत्नी मौसम कुमारी के बीच प्रेम संबंध हो गए. जब मुरारी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया. मुरारी का यह विरोध मौसम और उसके प्रेमी प्रिंस को नागवार गुजरा. दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

20 सितंबर की रात प्रिंस कुमार ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर मुरारी को बुलाया. इसके बाद वह आशीष कुमार और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अजगरबर बांध के पास पहुंचा. वहां मुरारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को बांध के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया गया.

पुलिस ने जब प्रिंस और आशीष से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू, खून से सना कपड़ा और घटना के समय इस्तेमाल की गई बाइक को बरौनी जंक्शन के वॉशिंग यार्ड से बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मौसम कुमारी को भी गिरफ्तार कर लिया.

जुलाई 2022 में मुरारी की शादी मौसम कुमारी से हुई थी. दंपति का दो साल का बेटा भी है. बेगूसराय एसपी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

---- समाप्त ----
