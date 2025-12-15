व्हील चेयर पर नजर आए लालू यादव, आंखों के इलाज के लिए पटना से दिल्ली रवाना

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य जांच के लिए पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालू यादव दिल्ली में विशेषज्ञ डॉक्टरों से काउंसलिंग लेंगे और उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें आंख संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया.

लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं. मीसा लंबे समय से अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं और इलाज के दौरान भी उनके साथ मौजूद रहती हैं. दिल्ली में विशेषज्ञों की टीम उनकी जांच करेगी और आवश्यक हो तो आगे का इलाज शुरू किया जाएगा.

लालू प्रसाद यादव पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियों के चलते दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करवा चुके हैं. उनकी नियमित मेडिकल निगरानी होती रहती है. आंख की समस्या सामने आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर इलाज के लिए दिल्ली जाना जरूरी हो गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लैंड फॉर जॉब स्कैम में फिर टली सुनवाई, लालू एंड फैमिली पर अब इस दिन तय होंगे आरोप

आरजेडी के नेताओं ने इस मौके पर कहा है कि यह एक नियमित चिकित्सा जांच है और कोई चिंता की बात नहीं है. पार्टी ने उम्मीद जताई है कि जांच के बाद लालू यादव जल्द ही पटना लौट आएंगे. परिवार और करीबी इस समय डॉक्टरों की सलाह का इंतजार कर रहे हैं.

बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उनकी सेहत पर अधिक ध्यान दिया जाता है. दिल्ली में मेडिकल जांच के दौरान भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार परिवार के संपर्क में रहेंगे.

डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो लालू को कुछ दिन दिल्ली में रहने की भी सलाह दी जा सकती है, हालांकि अभी इलाज की अवधि को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

---- समाप्त ----