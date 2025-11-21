बेटे को CM बनता देखना चाहती हैं चिराग पासवान की मां, कहा- 2030 में...

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (राम विलास) प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार में उपमुख्यमंत्री पद की मांग कर 'लालची' के रूप में नहीं दिखना चाहते. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि नई बिहार कैबिनेट में उनकी पार्टी को दो मंत्री पद दिए गए हैं.

पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी चर्चा में रहीं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने बेटे को भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं, तो उन्होंने कहा, 'आने वाले समय में, 2030 में... मेरा आशीर्वाद उनके साथ है.'

'पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब में करेंगे पार्टी का विस्तार'

चिराग ने कहा कि पार्टी अब बिहार से बाहर भी विस्तार करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, 'हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद हम अब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पार्टी का आधार मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं. इन राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे.'

'कैबिनेट में दो विधायकों को जगह मिलना बड़ी जीत'

चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि बिहार की नई मंत्रिपरिषद में उनकी पार्टी के दो विधायकों को शामिल किया जाना एक 'बड़ी जीत' है, जिसका सपना उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान ने लंबे समय तक देखा था. उन्होंने कहा कि चुनावी जनादेश ने पार्टी पर 'बड़ी जिम्मेदारियां' डाल दी हैं, और अब उनका लक्ष्य एक विकसित बिहार की दिशा में काम करना है.

