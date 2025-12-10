बिहार: भूमाफिया के साथ मिलीभगत पर होगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को दी चेतावनी

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को अधिकारियों को चेतावनी दी कि भूमि माफिया के साथ किसी भी तरह की मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे ‘गलत तरीके से काम करने वाले’ अधिकारियों की पहचान जल्द की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी.

राजस्व व भूमि सुधार विभाग में सख्ती

सिन्हा ने बताया कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जिन अधिकारियों की मिलीभगत पाई जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी. सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए गंभीर है.

ऑफिस में उपस्थिति अनिवार्य

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अपने ब्लॉक और सर्किल स्तर के कार्यालय में हर हाल में मौजूद रहना होगा. लोगों को उनकी अनुपस्थिति के कारण परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निगरानी

सिन्हा ने बताया कि मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में कम से कम तीन बार अधिकारियों की उपस्थिति की निगरानी की जाएगी. बिना उचित कारण के अनुपस्थित पाए जाने पर अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा और उसके आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी.

विवादों पर जताई चिंता

सिन्हा ने राज्य में बढ़ रहे भूमि विवादों और जाली दस्तावेज तैयार करने में माफियाओं की भूमिका पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ऐसे गिरोह आम नागरिकों को परेशान करते हैं. सिन्हा ने कहा कि अधिकारी अपने काम समय पर पूरा करें. लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होगी और जानबूझकर देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जोन में अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन मुख्यालय करेगा.

