Bihar Election News: 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह, PM मोदी होंगे शामिल

Bihar Election Results: बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देंगे और नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ करेंगे. रविवार को बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गईं. निवर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाने का कार्यक्रम तय किया गया. यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवश्यक कदम उठाने की औपचारिक अनुमति देगी.

कैबिनेट सचिवालय विभाग की अधिसूचना के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी. एक वरिष्ठ जेडीयू नेता के मुताबिक, इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें नीतीश कुमार को राज्यपाल से मिलकर मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत किया जाएगा. एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों की सूची सौंपी. चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हुए थे.

243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया. इसमें बीजेपी को 89 सीटें मिलीं, उसके बाद जेडीयू 85 सीटों के साथ रही. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी(आरवी) को 19 सीटें मिलीं, जबकि छोटे घटक एचएएम और आरएलएम ने मिलकर नौ सीटें जीतीं.

