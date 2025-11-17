scorecardresearch
 
Bihar Election News: 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह, PM मोदी होंगे शामिल

aajtak.in | पटना | 17 नवंबर 2025, 8:39 AM IST

Bihar Election News: बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देकर नई एनडीए सरकार के रास्ते को औपचारिक रूप से साफ करेंगे. इसके लिए निवर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई गई है, जिसमें उन्हें राज्यपाल से मिलकर मौजूदा विधानसभा भंग करने का अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

Bihar Election Results: बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देंगे और नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ करेंगे. रविवार को बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गईं. निवर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाने का कार्यक्रम तय किया गया. यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवश्यक कदम उठाने की औपचारिक अनुमति देगी.

कैबिनेट सचिवालय विभाग की अधिसूचना के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी. एक वरिष्ठ जेडीयू नेता के मुताबिक, इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें नीतीश कुमार को राज्यपाल से मिलकर मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत किया जाएगा. एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों की सूची सौंपी. चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हुए थे.

243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया. इसमें बीजेपी को 89 सीटें मिलीं, उसके बाद जेडीयू 85 सीटों के साथ रही. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी(आरवी) को 19 सीटें मिलीं, जबकि छोटे घटक एचएएम और आरएलएम ने मिलकर नौ सीटें जीतीं.

बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े सभी अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

8:39 AM (7 मिनट पहले)

नए विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ आज बैठक करेंगे तेजस्वी यादव

Posted by :- Yogesh

चुनावी हार के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की रणनीति पर पुनर्विचार के लिए आज नए विधायकों की बैठक बुलाई है. आरजेडी विधानमंडल दल की यह बैठक दोपहर 2 बजे तेजस्वी के एक पोलो रोड स्थित आवास पर होगी. इसके साथ ही चुनाव में हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे. तेजस्वी यादव इस बैठक में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे.

8:30 AM (16 मिनट पहले)

20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह

Posted by :- Yogesh

20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक समाप्त होने के बाद वे राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद आज और कल लगातार बैठकों का दौर चलेगा. पहले जेडीयू और बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठकें होंगी, जिसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुना जाएगा. नेता के चयन के बाद राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा.

8:16 AM (30 मिनट पहले)

सरकार गठन की तैयारियां तेज, बीजेपी-जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी

Posted by :- Yogesh

बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसमें मंत्रिमंडल के स्वरूप और सहयोगी दलों की हिस्सेदारी को लेकर प्राथमिक फार्मूला तय किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है.

