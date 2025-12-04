शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक… विधानसभा में CM नीतीश बोले- 2005 से बिहार में कानून का राज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में 22 मिनट का संबोधन किया. उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं. नीतीश कुमार ने कहा, "24 नवंबर 2005 को पहली बार NDA की सरकार बनी, तब से कानून का राज है. हम 20 वर्षों से बिहार के विकास में लगे हैं. बिहार का मुख्य उद्देश्य विकास है. सीएम ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने बढ़-चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया."

और पढ़ें

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है. बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई. सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को BPSC की परीक्षा पास नहीं करनी है, मामूली परीक्षा देनी है.

नीतीश कुमार ने कहा, "अब सिर्फ 77 हजार नियोजित शिक्षक बचे हैं, जिससे कुल शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20 हजार हो गई है. 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और जल्द ही पूरे किए जाएंगे. PMCH को 5 हजार 400 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, और IGIMS में 3000 बेड बनाया जा रहा है."

रोज़गार, कृषि और महिला सशक्तिकरण...

सीएम ने कहा कि 5 घंटे में कहीं से भी पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो गया है. साल 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है. मछली का उत्पादन ढाई गुना से ज्यादा हो गया है और बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है. 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा.

Advertisement

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिया गया है.

यह भी पढ़ें: सुशासन 2.0... नया बिहार मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार

पीएम मोदी का अभिनंदन और विपक्ष पर टिप्पणी

सीएम नीतीश ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री दिए जाने और लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी तबके का विकास किया है, मुस्लिम समुदाय के भी काफी काम हुए, मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई. उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के लिए पीएम मोदी को नमन करने को कहा और विपक्ष के विधायकों को भी हाथ उठाने को कहा. सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों से कहा, "दो बार आपको रखे हुए थे, आप लोग सब बात सुनते थे. दो बार आपके साथ आए, अब आपके साथ कभी नहीं आएंगे."

यह भी पढ़ें: बिहार में दस लाख महिलाओं को बड़ी सौगात, नीतीश कुमार आज भेजेंगे 10-10 हजार रुपये

भविष्य का रोडमैप और विपक्ष से नोक-झोंक...

मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और आने वाले 5 सालों में बहुत काम किया जाएगा. तेजी से औद्योगिक विकास किए जाएंगे और गांव के साथ-साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा.

Advertisement

नीतीश कुमार की स्पीच के दौरान आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने टोका-टोकी की, जिस पर सीएम ने कहा, "बैठिए, पहले तो मेरा बात आप सुनते ही थे."

---- समाप्त ----