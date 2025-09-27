scorecardresearch
 

Feedback

कोर्ट के लिए निकले वार्ड पंच की बेहरमी से हत्या... हाथ-पैर बांधकर फेंका शव, परिजनों ने सरपंच पर लगाए आरोप

बिहार के बेगूसराय में वार्ड पंच का हाथ-पैर बंधा शव नदी किनारे से मिला है. वार्ड पंच कोर्ट के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने आरोप लगाया कि पंचायत के सरपंच ने जमानत के बदले चार लाख की मांग की थी और धमकी दी थी. पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी है. हत्या के सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है.

Advertisement
X
बेगूसराय में वार्ड पंच की हत्या. (File Photo: ITG)
बेगूसराय में वार्ड पंच की हत्या. (File Photo: ITG)

बिहार के बेगूसराय में कोर्ट के लिए निकले वार्ड पंच का हाथ पैर बंधा शव गंडक नदी किनारे मिला है. परिजनों का कहना है कि वार्ड पंच की पीट-पीटकर और गला दबाकर हत्या की गई है. यह घटना मंझौल थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के पास बुढ़ी गंडक नदी किनारे की है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है.

दरअसल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हैवतपुर पंचायत के वार्ड 4 के रहने वाले वार्ड पंच रामवृक्ष चौधरी किसी काम से कोर्ट जाने के लिए निकले थे, वे देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन की. उनका मोबाइल भी बंद था. काफी खोजबीन के बावजूद रामवृक्ष का कोई अता पता नहीं चल पाया. इसके बाद सुबह बूढ़ी गंडक किनारे बगीचे से रामवृक्ष चौधरी का हाथ पैर बंधा शव बरामद हुआ है.

begusarai ward panch murdered body tied dumped

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)
दिल्ली के मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या 
लूट और हत्या के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
जनरेटर खरीदने आए थे व्यापारी, लूटने के बाद कर दी हत्या, 6 गिरफ्तार 
गोरखपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी जुबेर (ITG)
गोरखपुर हत्याकांड: मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, एक लाख का था इनामी 
Police Arrest
गोंडा: ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा, 11वीं के छात्र ने की थी हत्या, वजह कर देगी हैरान 
TWO CRIMINALS INJURED DURING JOINT OPERATION BETWEEN POLICE & CIA
बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर चली गोलियां, डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के आरोपी घायल  

यह भी पढ़ें: जनरेटर खरीदने आए थे दो व्यापारी, बंधक बनाकर लूटा, फिर हत्या कर कुएं में फेंके शव... 6 आरोपी पकड़े गए

शव बरामदगी के समय शिनाख्त नहीं हो गई थी. कुछ घंटे बाद शव की पहचान रामवृक्ष चौधरी के रूप में हो सकी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पंचायत के सरपंच ने हत्या के एक मामले में रामवृक्ष चौधरी की जमानत कराई थी, उसके बदले में चार लाख की मांग की जा रही थी और धमकी दी जा रही थी. इसी को लेकर रामबृक्ष चौधरी थाने में लिखित शिकायत करने भी गए थे.

Advertisement

चौधरी के शव के कपड़े से एक लेटर भी मिला है, जिसमें सरपंच पर चार लाख रुपये जबरन मांगने का आरोप भी लगाया गया है. फिलहाल घटना के बाद एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच पड़ताल की गई. इस मामले में एसपी मनीष ने कहा कि शुरुआती जांच में हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई गई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हत्या किसने और क्यों की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement