कोर्ट के लिए निकले वार्ड पंच की बेहरमी से हत्या... हाथ-पैर बांधकर फेंका शव, परिजनों ने सरपंच पर लगाए आरोप

बिहार के बेगूसराय में कोर्ट के लिए निकले वार्ड पंच का हाथ पैर बंधा शव गंडक नदी किनारे मिला है. परिजनों का कहना है कि वार्ड पंच की पीट-पीटकर और गला दबाकर हत्या की गई है. यह घटना मंझौल थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के पास बुढ़ी गंडक नदी किनारे की है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है.

दरअसल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हैवतपुर पंचायत के वार्ड 4 के रहने वाले वार्ड पंच रामवृक्ष चौधरी किसी काम से कोर्ट जाने के लिए निकले थे, वे देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन की. उनका मोबाइल भी बंद था. काफी खोजबीन के बावजूद रामवृक्ष का कोई अता पता नहीं चल पाया. इसके बाद सुबह बूढ़ी गंडक किनारे बगीचे से रामवृक्ष चौधरी का हाथ पैर बंधा शव बरामद हुआ है.

शव बरामदगी के समय शिनाख्त नहीं हो गई थी. कुछ घंटे बाद शव की पहचान रामवृक्ष चौधरी के रूप में हो सकी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पंचायत के सरपंच ने हत्या के एक मामले में रामवृक्ष चौधरी की जमानत कराई थी, उसके बदले में चार लाख की मांग की जा रही थी और धमकी दी जा रही थी. इसी को लेकर रामबृक्ष चौधरी थाने में लिखित शिकायत करने भी गए थे.

चौधरी के शव के कपड़े से एक लेटर भी मिला है, जिसमें सरपंच पर चार लाख रुपये जबरन मांगने का आरोप भी लगाया गया है. फिलहाल घटना के बाद एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच पड़ताल की गई. इस मामले में एसपी मनीष ने कहा कि शुरुआती जांच में हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई गई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हत्या किसने और क्यों की है.

