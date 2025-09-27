scorecardresearch
 

जनरेटर खरीदने आए थे दो व्यापारी, बंधक बनाकर लूटा, फिर हत्या कर कुएं में फेंके शव... 6 आरोपी पकड़े गए

राजस्थान के कोटपूतली में यूपी के दो व्यापारियों को बंधक बनाकर लूटपाट और हत्या के आरोप में पुलिस ने छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने व्यापारियों को सस्ते जनरेटर का झांसा देकर जयपुर बुलाया था. इसके बाद उनके साथ मारपीट की, एटीएम से करीब 6 लाख रुपये निकलवा लिए और फिर हत्या कर शव अलग-अलग गांव के कुओं में फेंक दिए थे.

लूट और हत्या के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
राजस्थान में कोटपूतली में दो अलग-अलग गांवों के कुओं से दो शव मिले थे. ये शव यूपी के व्यापारियों के थे. इनके साथ लूटपाट करने के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इसी केस में छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों ने जनरेटर बेचने के बहाने व्यापारियों को राजस्थान बुलाया था. यहां दोनों को पहले बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की. एटीएम से 6 लाख रुपये से ज्यादा की राशि निकलवा ली. फिर हत्या कर शव कुओं में डाल दिए थे. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने कहा कि कोटपूतली के शाहजहांपुर जौनायचाखुर्द और सांसेडी गांव के कुओं से शव मिले थे. पुलिस ने क्रेन की मदद से शव निकाले. सांसेडी गांव के कुएं में मिले शव की पहचान अशोक सिंह व जौनायचाखुर्द गांव में मिले शव की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई थी. विकास कुमार यूपी के बलिया जिले का रहने वाला था. अशोक टू-व्हीलर एजेंसी चलाता था.

अशोक के भाई IRS अफसर निर्भय नारायण सिंह ने 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका भाई लापता है. अशोक को जनरेटर की जरूरत थी. ऑनलाइन जयपुर में सस्ते जनरेटर मिलने की जानकारी मिली थी. इसके बाद वो जनरेटर खरीदने के लिए जयपुर चला गया. 

वहां जाने के बाद परिवार से संपर्क नहीं हुआ. परिजनों ने कई बार फोन किया, मगर बात नहीं हो सकी. इस पर पुलिस से शिकायत की गई. यूपी पुलिस ने पूरे मामले की सूचना राजस्थान पुलिस को दी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की. लोकेशन पहले कोटपूतली और उसके बाद बहरोड़ में मिली. फिर अंत में शाहजहांपुर क्षेत्र में दोनों की लोकेशन मिली. इसी आधार पर पुलिस ने तलाशी शुरू की.

कोटपूतली बहरोड़ के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि यह मामला ऑनलाइन एप से हुई ठगी से जुड़ा है. आरोपियों ने अशोक और विकास को सस्ते जनरेटर देने का झांसा देकर जयपुर बुलाया. वहां से आरोपियों ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और नारनौल की तरफ गए. उसके बाद दोनों को बंधक बना लिया और उनसे लूटपाट की. आरोपियों ने दोनों को इतना टॉर्चर किया कि दोनों की मौत हो गई. आरोपियों ने मृतकों का मोबाइल पासवर्ड लेकर गुरुग्राम के एटीएम से करीब 6 लाख रुपये भी निकाले. उसके बाद दोनों की हत्या करके शव को अलग-अलग कुओं में फेंक दिया.

एसपी ने बताया कि जांच में 6 संदिग्धों के नाम सामने आए. पुलिस ने अजित, राकेश, मंजीत, नरवीर, इंद्रजीत और नितिन को गिरफ्तार किया है. इनमें से 4 से 5 लोग बहरोड़ सदर इलाके के रहने वाले हैं और एक-दो का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है. उनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है. सभी के खिलाफ अलग-अलग क्षेत्र में हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. यह लोग कब से गैंग ऑपरेट कर रहे थे, अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. इसकी जांच की जा रही है.

