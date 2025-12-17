scorecardresearch
 
संतान न होने की सजा, पति और ससुराल वालों ने ले ली जान, सबूत छुपाने के लिए झटपट जला दिया शव

बिहार के भोजपुर जिले में संतान न होने के कारण एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को श्मशान घाट में जला दिया. पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

संतान न होने पर पति और ससुराल वालों ने ले ली महिला की जान (Photo: itg)
संतान न होने पर पति और ससुराल वालों ने ले ली महिला की जान (Photo: itg)

बिहार के भोजपुर जिले से समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां संतान नहीं होने के कारण एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने पहले महिला का गला दबाकर उसकी जान ली और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शव को आनन-फानन में श्मशान घाट ले जाकर जला दिया.

दरअसल, यह सनसनीखेज मामला भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मेघरिया गांव का है. मृतका की पहचान 26 वर्षीय नीतू कुमारी के रूप में हुई है, जो मेघरिया गांव निवासी श्रीओम गुप्ता की पत्नी थी. आरोप है कि नीतू को संतान नहीं होने के कारण उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने शव को नगर थाना क्षेत्र के गांगी स्थित मुक्तिधाम श्मशान घाट में जला दिया. सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मंगलवार को एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. टीम ने श्मशान घाट से जले हुए शव के अवशेष, दांत, हड्डियों के टुकड़े और खोपड़ी के हिस्से जब्त किए हैं.

इसके साथ ही मृतका की सोने की चेन यानी आभूषण भी बरामद किए गए हैं. एफएसएल टीम सभी नमूनों को जांच के लिए अपने साथ ले गई है. पुलिस ने जांच के क्रम में मोबाइल फोन भी जब्त किया है. इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत और आक्रोश का माहौल है. लोग इस घटना को समाज पर एक काला धब्बा बता रहे हैं. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. सवाल यह है कि क्या आज भी संतान न होना किसी महिला की जान लेने का कारण बन सकता है? मृतिका के चचेरे भाई रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि बहनोई ने  झूठ बोला कि बहन की डिलीवरी में मौत हुई है, पुलिस को बताया कि आत्महत्या की है, हम लोगों को बताया कि तबीयत खराब थी जबकि उसी ने मेरी बहन की हत्या की है. पुलिस सख्ती करेगी तो सच्चाई बताएगा.

वहीं आजिमाबाद थाना के थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि कि दाह संस्कार के बाद पति खुद थाना आया था. उसने पुलिस से बताया कि हमारी पत्नी आत्महत्या कर ली है. लेकिन पुलिस को बिना सूचना दिए दाहसंस्कार कर दिया. हालांकि, हत्या की शिकायत मिली तो FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. घर से एक गमछा भी मिला है. घाट पर महिला की जली खोपड़ी, पैर के कुछ अवशेष बचे हैं. पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.

 

