Christmas पर सैंटा में लुक दिखा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में जाता है 240 KM

क्रिसमस के त्यौहार पर Simple Energy ने अपने ग्राहकों को स्पेशल तरीके से बधाई दी है. कंपनी ने इस खास मौके पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सैंटा क्लॉज लुक भी दिया है.

Simple Energy की बधाई



बेंगलुरू की स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी (Simple Energy EV) ने क्रिसमस (Christmas) की बधाई देते हुए ट्विटर पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन (Simple One) की सैंटा क्लॉज के लुक वाली तस्वीर तो शेयर की है. साथ ही लिखा है, ‘सैंटा हकीकत हो या ना हो, लेकिन इंडिया का सबसे लंबी रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर हकीकत है.’

Santa isn’t real but India’s longest range electric scooter is!

Merry Christmas 🎄✨

•

•#christmas2021 #christmas #simpleenergy #simpleone #ev #electricscooter #batterypowered #festivals #rituals #santaclaus pic.twitter.com/5MIiq6eQxJ