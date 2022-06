Ola Scooter से चीन की सीमा तक जाएंगे सेना के जवान, तय करेंगे इतना लंबा सफर

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने भारतीय सेना (Indian Army) के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रैली (Ola Elctric Scooter Rally) की शुरुआत की है. 5 दिन की ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के कसौली से शुरू हुई है. सूर्य कमांड के 12 जवान इस रैली में कसौली से करचम, रोपा होते हुए 8 जून को भारत-चीन सीमा (India-China Border) पर स्थिति शिपकी-ला (Shipki-La) पहुंचने वाले हैं. शिपकी-ला समुद्र तल से करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर है.

कैप्टन वी. राना के हाथ होगी कमान

इस रैली की कमान कैप्टन वी. राणा के पास होगी. इस यात्रा का मकसद लोगों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटरों की उपयोगिता को ज्यादा बेहतर तरीके से बताना है. साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपना योगदान देना भी. किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर से होने वाली ये ऐसी पहली यात्रा है.

तय करेंगे 393km का लंबा सफर

12 जवानों का ये दल Ola Scooter S1 Pro से इस यात्रा को पूरी करेगा. कसौली से शिपकी-ला के बीच ये दल इलेक्ट्रिक स्कूटर से करीब 393 किमी की दूरी तय कारेगा.

#IndianArmy #InStrideWithTheFuture

An e-Scooter rally from Kasauli to Shipki La was flagged off by GOC-in-C, #SuryaCommand. The Surya Command Team led by Capt V Rana with 11 soldiers will traverse the tough terrain from Kasauli, Karcham, Ropa to Shipki La (13000 ft).@adgpi pic.twitter.com/YIk2r3fpH2