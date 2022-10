नितिन गडकरी बोले- सपना हुआ साकार, पेट्रोल-डीजल को भूल जाएंगे लोग, आ गई इथेनॉल वाली कार

महंगाई (Inflation) का लगातार हाई पर रहना और पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) पर बढ़ते खर्च की बीच देश में मंगलवार को लॉन्च की गई पहली इथेनॉल (Ethanol) से चलने वाली कार कई मायनों में राहत देगी. एक ओर जहां महंगे पेट्रोल-डीजल के लिए जेब ढीली नहीं करनी होगी, तो वहीं यह पर्यावरण के लिहाज से भी फायदे का सौदा साबित होगी. इस कार के लॉन्च होने पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कहा, ' आज हमारा सपना साकार हो गया.'

ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को इथेनॉल (Ethanol) से चलने वाली देश की इस पहली कार से पर्दा उठाया था. इस लॉन्च के मौके पर उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि, 'हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में प्रोत्साहित करते हुए, इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता इलेक्ट्रिक वाहनों का एक इको-सिस्टम तैयार करेगी. ऐसी तकनीक भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगी. इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा, 'Today our dream has come true!'

दूसरी कंपनियां भी लॉन्च को तैयार

इथेनॉल (Ethanol) से चलने वाली देश की पहली Toyota Corolla Altis हाइब्रिड कार को जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा के फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है. इस रेस में कई भारतीय कंपनियां भी अपना दमखम दिखाने वाली हैं. गडकरी ने लॉन्च इवेंट में कहा था कि टीवीएस (TVS), बजाज (Bajaj) और हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) पहले से ही इथेनॉल व्हीकल्स के साथ तैयार खड़ी हैं. हमें अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने की जरूरत है.

क्या होते हैं Flex-Fuel इंजन?

फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (Flex-Fuel Vehicles) पेट्रोल, इथेनॉल या पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चल सकते हैं. दरअसल, फ्लैक्स फ्यूल इंजन गाड़ियों में लगने वाले ऐसे इंजन होते हैं, जो एक से ज्यादा ईंधन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे इंजन पेट्रोल के साथ-साथ इथेनॉल, सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक पॉवर को भी ईंधन की तरह उपयोग कर सकते हैं. एक तरह से इन्हें हाइब्रिड इंजन के तौर पर समझा जा सकता है. इथेनॉल से चलने वाली यह कार न सिर्फ ग्राहकों के लिए किफायती होगी, बल्कि इससे वायु प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा.

टोयोटा मोटर्स की इस इथेनॉल से चलने वाली Corolla Altis कार में स्लीक हैंडलैंप्स के साथ स्लिम ग्रिल और डुअल जे-शेप DRLs दिए गए हैं. इस कार में कंपनी ने 1.8 लीटर फ्लैक्स फ्यूल इंजन दिया है, जो 101bhp और 142.2Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. साथ ही इसे सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेयर किया गया है. CVT गियरबॉक्स से लैस इस कार में दी गई इलेक्ट्रिक मोटर 72bhp और 162.8Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है.

ऐसे होगी पैसों की बचत

पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price) कई महीनों से 100 रुपये लीटर के आस-पास बना हुआ है. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर, जबकि मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. ईंधन की ये कीमतें एक्साइज (Excise Duty) और वैट (VAT) में हाल में की गई कटौतियों के बाद हैं. तेल कंपनियों का घाटा बढ़ने की रिपोर्ट्स के आधार पर कहें तो हाल-फिलहाल इनसे राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है. ऐसे में इथेनॉल पर चलने वाले वाहन आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत होंगे.

इथेनॉल की फिलहाल कीमत (Ethanol Price) करीब 60 से 65 रुपये प्रति लीटर के बीच है. यानी ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना में लगभग 40 रुपये तक सस्ता है. इथेनॉल से चलते वाली गाड़ियों के माइलेज पर इसके असर का अनुमान लगाएं, कुछ हद तक माइलेज में कमी देखने को मिल सकती है. लेकिन, इसके बावजूद ये बचत कराने वाला सौदा है. इसके अलावा यह पेट्रोल की तुलना में प्रदूषण भी कम फैलाने वाला है.