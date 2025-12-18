Nissan Gravite: स्पोर्टी लुक... मस्कुलर डिज़ाइन! आ रही है 7-सीटर कार निसान ग्रेवाइट

Nissan Gravite Launch & Price: जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने भारतीय बाजार में आज अपने अगले नए प्रोडक्ट के नाम का ऐलान कर दिया है. निसान की आने वाली कार का नाम Nissan Gravite होगा. कंपनी का कहना है कि, ये एक 7-सीटर मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) होगी. जिसे अगले साल जनवरी में लॉन्च करने की योजना है. इससे पहले कंपनी ने अपने एक और आने वाले मॉडल Nissan Tekton के नाम से पर्दा उठाया था.
बीते कुछ महीनों से निसान लगातार अपने प्रोडक्टर पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए नए ऐलान करती आ रही है. ख़ास कर तब जब इस बात की अफवाहों ने जोर पकड़ा था कि, निसान भारत से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा है. ख़ैर, उस वक्त ही कंपनी के प्रबंध निदेशकर सौरभ वत्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी अफवाहों को विराम दिया था और साफ तौर कहा था कि, "हम कहीं नहीं जा रहे हैं."
आज एक वर्चुअल इवेंट के दौरान सौरभ वत्स ने कहा कि, हम अपने तीन नए प्रोडक्ट्स के साथ तैयार हैं. जिसे अगले साल बाजार में उतारा जाएगा. कंपनी के योजनाओं के बारे में वत्स ने कहा कि, जनवरी 2026 में नई निसान ग्रेवाइट को लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद फरवरी में Nissan Tekton को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा मार्च 2026 नई निसान ग्रेवाइट शोरूम तक पहुंच जाएगी.
निसान ने आज इस 7-सीटर कार के शिल्हूट की कुछ तस्वीरों को ऑनलाइन शेयर किया है. हालांकि इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और इंजन इत्यादि के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है. लेकिन तस्वीरों को देखकर ये साफ है कि, इसमें बिल्कुल नया फ्रंट फेस और निसान का सिग्नेचर स्टाइल ग्रिल देखने को मिलेगा. इसके फ्रंट बोनट पर अंग्रेजी में 'GRAVITE' की लेटरिंग दी गई है, जो इसे बोल्ड और एग्रेसिव लुक देता है.
इसके अलावा इस कार में LED लाइटिंग और पतले क्रोम इंसर्ट को भी फ्रंट में देखा जा सकता है. कार के बोनट पर मस्क्युलर क्रीच लाइंस और स्कप्लचर देखने को मिलता है. निचले हिस्से में भी क्रोम इंसर्ट का खूब इस्तेमाल किया गया है. सौरभ वत्स का कहना है कि, इसका नाम पूरी तरह से भारत के संस्कृति, विरासत और इंसानी भावनाओं से प्रेरित है. इसके नाम को तय करने के लिए कंपनी ने भारत के सभी कल्चर के रूट को खंगाला है. इसके बाद ही कार का नाम 'GRAVITE' तय किया गया है.
सौरभ वत्स ने कहा कि, फिलहाल हम देश भर में अपने मौजूदा 150 शोरूम के नेटवर्क विस्तार पर फोकस कर रहे हैं. जिसे वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़ाकर 250 शोरूम करने का लक्ष्य रखा गया है. आने वाले कुछ महीनों में देश भर में अलग-अलग लोकेशन पर 100 नए डीलरशिप की शुरूआत कर दी जाएगी.