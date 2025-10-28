Renault Duster: दिल थाम के बैठिए... लीजेंड की हो रही है वापसी! इस दिन लॉन्च होगी 'डस्टर'

Renault Duster Returns: भारतीय SUV बाजार में एक बार फिर से हलचल मचने वाली है. Renault India ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वो अपनी आयकॉनिक एसयूवी 'Duster' का भारत में डेब्यू करने जा रही है. कंपनी द्वारा साझा जानकारी के अनुसार इस एसयूवी को आगामी 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च किया जाएगा. यह वही SUV है जिसने कभी भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों में अपनी सादगी, मजबूती और प्रदर्शन से खास जगह बनाई थी.

कुछ गाड़ियाँ सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत होती हैं. Duster भी एक ऐसी ही कार थी, जिसने जुलाई 2012 में भारत में लॉन्च होते ही मिड-साइज SUV सेगमेंट की नींव रखी. उस समय भारतीय बाजार में SUV का मतलब या तो बड़े आकार की प्रीमियम गाड़ियाँ होती थीं या फिर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर. लेकिन डस्टर ने इन दोनों के बीच का रास्ता बनाकर एक नए सेग्मेंट को जन्म दिया.

ये एक ऐसी SUV थी जो मजबूत भी थी, कॉम्पैक्ट भी और किफायती भी. लॉन्च के वक्त इस एसयूवी की शुरुआती कीमत तकरीबन 7.95 रुपये थी. इसके बाद 2014 में इसका ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी पेश किया गया. लेकिन इस बीच बाजार में कई प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी और अप्रैल 2020 में नए एमिशन नॉर्म्स के चलते डस्टर को डिस्कंटीन्यू कर दिया गया.

Renault Duster का थर्ड जेनरेशन मॉडल ग्लोबल मार्केट में बेचा जा रहा है. Photo: dacia.co.uk

5 साल बाद वापसी

अब लगभग पांच साल बाद, Renault Duster बिल्कुल नए रंग, रूप और अंदाज में वापसी करने जा रही है. कंपनी इस ऐलान के साथ ही इस एसयूवी के सिल्हूट का एक टीज़र भी जारी किया है. जो निश्चित तौर पर इस एसयूवी के प्रेमियों के दिल में उत्सुकता को और बढ़ाने में मदद करेगी. तो आइये जानें कैसी होगी नई रेनो डस्टर-

थर्ड जेनरेशन पर बेस्ड... दमदार वापसी

नई Duster, Renault की ग्लोबल पार्टनर ब्रांड Dacia के तहत पेश की गई थर्ड जेनरेशन की मॉडल पर बेस्ड होगी, जिसे 2023 में दुनिया के सामने पेश किया गया था. दिलचस्प बात यह है कि भारत में Duster की सेकेंड जेनरेशन मॉडल को कभी लॉन्च ही नहीं किया गया. भारतीय बाजार में फर्स्ट जेनरेशन का मॉडल ही 2022 तक बना रहा. लेकिन अब Renault ने पूरी एहतियात के साथ इसकी वापसी की रणनीति तैयार की है.

CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी नई Duster

यह नया मॉडल Renault-Nissan की साझेदारी में तैयार मॉड्यूलर CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. जो पहले से ही कई ग्लोबल मॉडलों में इस्तेमाल किया जा चुका है. भारतीय बाजार के लिए कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को लोकलाइजेशन के माध्यम से काफी अनुकूल बनाया है, ताकि SUV की कीमत को कम से कम रखा जा सके.

Renault Duster पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर अंदाज में वापसी कर रही है. Photo: dacia.co.uk

डिज़ाइन: पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर

डिज़ाइन की बात करें तो नई Duster अपने क्लासिक रग्ड और मस्कुलर लुक को बनाए रखेगी, लेकिन भारतीय यूजर्स के अनुसार कुछ बदलावों की उम्मीद है. सामने के हिस्से में नई ग्रिल और बम्पर डिज़ाइन देखने को मिल सकता है, जो इसे और आधुनिक बनाता है. इसके अलावा, Y-शेप्ड LED हेडलैंप, चौड़े व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग इसे पहले से कहीं ज्यादा दमदार उपस्थिति देंगे.

केबिन में प्रीमियम टच और हाई-टेक फीचर्स

केबिन में Duster अब पहले से कहीं अधिक प्रीमियम और तकनीकी रूप से एडवांस होगी. विदेशी मॉडल में डुअल-टोन डैशबोर्ड, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है. भारत में कंपनी हल्के रंगों, सॉफ्ट-टच फिनिश और बेहतर फीचर पैकेज के साथ इसका केबिन पेश कर सकती है.

उम्मीद है कि इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करेगा. इसके अलावा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और Arkamys 3D साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

पावरट्रेन की बात करें तो कंपनी ने फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन यह साफ है कि नई Duster अपने कई हिस्सों और इंजन विकल्पों को आने वाली Nissan Tekton एसयूवी के साथ साझा करेगी, जो इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. इसके अलावा Duster का थ्री-रो (तीसरी पंक्ति) वाला वर्जन भी तैयार कर रही है, जो पहले से ही विदेशी बाजारों में Bigster नाम से बिक रहा है.

Advertisement

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स ग्लोबल वर्जन में उपलब्ध हैं, लेकिन Renault ने फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है कि, इस फीचर को भारत में पेश किए जाने वाले मॉडल में दिया जाएगा या नहीं. हालांकि बाजार ट्रेंड को देखते हुए ADAS की उम्मीद की जा सकती है. फीचर्स के मामले में नई Duster पहले से कहीं आगे होगी. मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, मल्टीपल एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी सुविधाएं स्टैंडर्ड रूप में मिलने की उम्मीद है.

2026 में होगी Duster की ग्रैंड एंट्री

Renault की योजना है कि वह 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर नई Duster को पेश किया जाएगा. उस वक्त इस एसयूवी की सभी जानकारियां, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स से भी पर्दा उठेगा. हालांकि इस बीच कंपनी बाजार में चर्चा बनाए रखने के लिए समय-समय पर टीजर इत्यादि जारी कर सकती है. इस एसयूवी को अगले साल के मध्य तक बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. बाजार में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे मॉडलों से होगा.

