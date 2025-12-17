Wagon R Swivel Seat: दरवाजे की ओर घूमेगी सीट... बुजुर्गों को बैठाना होगा आसान! लॉन्च हुई नई वैगनआर

Maruti WagonR Swivel Seat Variant: मारुति सुजुकी हमेशा से ही ग्राहकों को उनके जरूरतों के अनुसार अपने व्हीकल्स को अपडेट करती रहती है. इस बार भी मारुति सुजुकी ने कुछ ऐसा ही किया है. कंपनी ने अपने लोकप्रिय हैचबैक कार Maruti Wagon R को एक ऐसे फीचर के साथ पेश किया है, जो सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बना सकता है. स्विवेल सीट ऑप्शन के साथ कंपनी ने मास-मार्केट सेगमेंट में एक अहम कदम उठाया है.
मारुति सुजुकी ने वैगनआर का एक नया एक्सेसिबिलिटी-फोकस्ड वेरिएंट पेश किया है, जिसमें स्विवेल सीट का विकल्प मिलता है. इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए कार में बैठना और उतरना आसान बनाना है, जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है. यह पहल भारत में उन गिनी-चुनी कोशिशों में शामिल है, जहां किसी किफायती और बड़े पैमाने पर बिकने वाली कार में असिस्टेड मोबिलिटी फीचर को शामिल किया गया है.
स्विवेल सीट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बाहर की ओर घूम जाती है, जिससे यात्री बिना ज्यादा जोर लगाए आराम से बैठ या उठ सकते हैं. खास बात यह है कि यह सीट फैक्ट्री फिटेड ओरिजिनल सीट को रिप्लेस नहीं करती. इसे कार के स्ट्रक्चर या मैकेनिकल सिस्टम में किसी भी बदलाव के बिना इंस्टॉल किया जा सकता है. पूरी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में लगभग एक घंटा लगता है, जिससे यह एक आसान और व्यावहारिक ऐड-ऑन बन जाती है.
फिलहाल इस फीचर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वैगनआर में लॉन्च किया गया है, जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. यह सुविधा 11 शहरों में मौजूद 200 से ज्यादा मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी. ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी भविष्य में इसे और शहरों तक विस्तार देने की योजना बना रही है. नई वैगनआर खरीदते समय या 2019 के बाद बेची गई मौजूदा वैगनआर में भी इस सीट को रेट्रोफिट कराया जा सकता है.
मारुति सुजुकी ने इस स्विवेल सीट को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ट्रू असिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर डेवलप किया है. यह पहल कंपनी के स्टार्टअप इन्क्यूबेशन प्रोग्राम के तहत आता है. इस साझेदारी में TRUEAssist मारुति सुजुकी वैगनआर के लिए ऐसी स्विवेल सीट उपलब्ध कराएगा और इसका इंस्टॉलेशन का जिम्मा भी स्टार्टपअप पर ही होगा.
सेफ्टी के लिहाज से स्विवेल सीट किट को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI से टेस्ट और सर्टिफाइड किया गया है. यह सभी जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करती है. TRUEAssist की ओर से इस किट पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए 3 साल की वारंटी भी दी जा रही है, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त भरोसा मिलता है.
वैगनआर का टॉल-बॉय डिजाइन, ऊंची रूफलाइन और खुला केबिन इस फीचर के लिए बेहद अनुकूल साबित हुआ है. कार में चढ़ते और उतरते समय ज्यादा स्पेस मिलने से लिमिटेड मोबिलिटी वाले यूजर्स को आसानी होती है. यही लेआउट स्विवेल सीट के काम करने की क्षमता को और बेहतर बनाता है.
मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हिसाशी ताकेउचि ने कहा, “स्विवेल सीट से सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांगजनों के लिए रोजाना का सफर ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा. WagonR भारत में टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स* में से एक है और ज्यादा लोगों तक यह एक्सेसिबिलिटी फीचर पहुंचाने के लिए यह सबसे सही है.” वहीं ट्रूअसिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर नैना पदाकि ने कहा “हमें भारत की अग्रणी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी मारुति सुज़ुकी के साथ मिलकर अपने असिस्टिव मोबिलिटी सॉल्यूशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत खुशी हो रही है.”