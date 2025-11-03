scorecardresearch
 

Mahindra XEV 9S: स्टनिंग... Sci-Fi और स्पेशियस! बड़ी फैमिली के लिए आ रही है 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV

Mahindra XEV 9S मूल रूप से कंपनी के इन-हाउस बॉर्न-इलेक्ट्रिक INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. कंपनी इसका एक टीजर भी जारी किया है, जिसमें दावा है कि ये एसयूवी टेक लोडेड और एडवांस फीचर्स से लैस होगी. 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आने वाली इस एसयूवी में स्पेस का भी खूब ख्याल रखा गया है.

Mahindra XEV 9S को कंपनी दो बैटरी पैक ऑन्शन में पेश कर सकती है. Photo: ITG
Mahindra XEV 9S Electric SUV: भारतीय कार बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लंबे फेहरिस्त में एक और नया मॉडल जुड़ने जा रहा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी Mahindra XEV 9S को पेश करने जा रही है. इस एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू आगामी 27 नवंबर 2025 को तय हुआ है. यह SUV महिंद्रा की फ्लैगशिप XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन कही जा सकती है, लेकिन इसकी पहचान पूरी तरह नई और फ्यूचरिस्टिक होगी.

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इस नए 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी के नाम का ऐलान किया है. इसे कंपनी ने XEV 9S नाम दिया है. कंपनी का कहना है कि, ये किसी ICE (पेट्रोल-डीजल) मॉडल का रिइंजीनियर्ड वर्जन नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बिल्कुल नई बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी है. जिसे महिंद्रा के इन-हाउस प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है.

Mahindra INGLO
XEV 9e और BE 6 जैसे मॉडल भी INGLO प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड हैं. Photo: ITG

INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी SUV

XEV 9S को महिंद्रा के बॉर्न-इलेक्ट्रिक INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर पहले से XEV 9e और BE 6 जैसी मॉडल्स भी बेस्ड हैं. यह आर्किटेक्चर महिंद्रा की नई EV लाइनअप की नींव है, जो एडवांस फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्पेस और सेफ्टी पर फोकस्ड है. आने वाली इस एसयूवी में कंपनी ने तकनीकी, फीचर्स और स्पेस का पूरा ख्याल रखा है.

हालांकि इसके बाहरी डिजाइन में XUV700 की झलक दिखेगी, मगर इसकी पहचान इससे कहीं आगे होगी. इलेक्ट्रिक अवतार में इसे क्लोज्ड ग्रिल, फुल-विड्थ LED लाइट बार और ट्रायएंगुलर LED हेडलैंप्स जैसे फीचर्स से सजाया गया है. साइड प्रोफाइल में एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और ग्लॉस-ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग देखने को मिलेंगी. पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेललैंप्स और रीवर्क्ड बंपर SUV को और भी स्टाइलिश बनाते हैं.

एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इंटीरियर

हालांकि अभी कंपनी ने इस एसयूवी के केबिन या फीचर्स के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि, इसका केबिन पूरी तरह डिजिटल और टेक-ओरिएंटेड होगा. उम्मीद है कि इसमें वही थ्री-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा जो INGLO बेस्ड अन्य मॉडलों में दिया गया है. इसके अलावा एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें इल्युमिनेटेड महिंद्रा लोगो भी होगा. महिंद्रा ने पुष्टि की है कि XEV 9S को 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसका 6-सीटर वर्ज़न भी देखने को मिल सकता है.

Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S को आगामी 27 नवंबर को बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा. Photo: ITG

टेक लोडेड होगी एसयूवी

फीचर्स की बात करें तो यह SUV होगी ‘टेक पॉवरहाउस’ होगी. महिंद्रा XEV 9S में XEV 9e जैसी कई हाई-एंड फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है. इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, मल्टीपल वायरलेस चार्जर्स, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, ग्रूव मी मोड और रिमोट पार्किंग फीचर जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी.

सेफ्टी के लिहाज़ से भी यह SUV पूरी तरह पावर पैक्ड होगी. इसमें लेवल-2 ADAS, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS और EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और TPMS जैसे फीचर्स मिलेंगे.

पावर-परफॉर्मेंस और दमदार रेंज

INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने के कारण, इसका पावरट्रेन भी XEV 9e और BE 6 की तरह ही समान रहने की उम्मीद है. इसमें दो बैटरी पैक विकल्प दिए जा सकते हैं. जिसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक शामिल होंगे. इनसे क्रमशः 231 PS और 286 PS की पावर और 380 Nm टॉर्क मिलने की संभावना है.

रेंज की बात करें तो, XEV 9e के आंकड़ों के आधार पर, XEV 9S एक बार चार्ज में 542 से 656 किलोमीटर तक चल सकती है. दोनों ही वर्ज़न रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आएंगे. XEV 9S सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं होगी, बल्कि इसमें महिंद्रा के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य की झलक भी देखने को मिलेगी.

