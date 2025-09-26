scorecardresearch
 

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी, 27 लाख से अधिक किसानों के खाते में पहुंचे सम्मान निधि योजना के पैसे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 21वीं किस्त आज जारी कर दी गई है. यह किस्त हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के किसानों को दी गई है जो हाल ही में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं.

तीन राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हुई. (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण आज कृषि भवन, नई दिल्ली से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया. यह किस्त खास तौर पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए जारी की गई है, जो हाल ही में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से प्रभावित हुए हैं. इसमें लाखों किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है.

यह भी पढ़ें: क्या दिवाली पर मिल सकती है PM Kisan की 21वीं किस्त? जल्द निपटा लें ये जरूरी काम

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई है.

तीन राज्यों में किसानों को मदद:

•    पंजाब के 11 लाख किसानों को ₹221 करोड़
•    उत्तराखंड के 7 लाख किसानों को ₹157 करोड़
•    हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को ₹160 करोड़

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि आज नई दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹540 करोड़ से अधिक की राशि 21वीं किस्त के रूप में जारी की.

शिवराज चौहान आगे एक्स पर लिखते हैं... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकट की घड़ी में कृषि और ग्रामीण मंत्रालय आपदा प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा है. जिन नागरिकों के मकान टूट गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.  मैं आपदा प्रभावित राज्यों के भाई-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके साथ है, इस संकट से पार लेकर जाएंगे.

