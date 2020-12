WHO की चेतावनी, यूरोप में 2021 की शुरुआत में फिर तबाही मचा सकता है कोरोना वायरस

दुनियाभर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है. फिलहाल, दुनियाभर में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2021 की शुरुआत में यूरोप में कोरोना वायरस फिर तबाही मचा सकता है.

इसी के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में क्रिसमस के मौके पर परिवारिक समारोहों में शामिल होने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि वह मास्क पहनकर रखें. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने रविवार को सारे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया है.



एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से अगले साल 10 जनवरी तक जारी रहेगा. लॉकडाउन के दौरान अधिकतर दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है.

देखें आजतक LIVE TV

हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी में कुछ राज्य क्रिसमस के मौके पर 24 से 26 दिसंबर के बीच लॉकडाउन में कुछ छूट दे सकते हैं. ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि कोविड-19 के मामले देश में फिर से बढ़ने लगे हैं.

#BREAKING WHO urges masks for Christmas family gatherings in Europe pic.twitter.com/0mkeb9M53F