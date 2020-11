US राष्ट्रपति चुनाव: काउंटिंग के बीच भी जारी रही बिडेन-ट्रंप की जुबानी जंग

अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव पिछले कई घंटों से लगातार चल रही मतगणना के बाद अब अंतिम परिणामों के काफी नजदीक पहुंच चुका है. ट्रंप खेमा पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में वोटों की काउंटिंग रोकने और विस्कॉन्सिन राज्य में वोटों की गिनती फिर से कराए जाने की मांग लेकर कोर्ट गया है. लेकिन इस बीच राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ट्रंप और बाइडेन के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है. ट्रंप ने जहां प्रणाली पर सवाल उठाए तो बाइडेन वहीं प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने की अपील करते नजर आए.

बता दें कि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मतगणना स्थल पर पहुंच की अनुमति के लिए कोर्ट जाने पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है. ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, "हमारे वकीलों ने "सार्थक पहुंच" के लिए कहा है, लेकिन क्या यह सही होगा? हमारी प्रणाली की अखंडता और राष्ट्रपति चुनाव को नुकसान पहले से ही पहुंचाया जा चुका है. इस पर चर्चा होनी चाहिए!"

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!