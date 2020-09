अमेरिका में बेरोजगारी दर घटकर हुई 8.4%, ट्रंप ने बताई बड़ी कामयाबी

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. वहां तीन नवंबर को चुनाव होने हैं. कोरोना संकट की वजह से विपक्ष के आरोप झेल रहे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति अब कभी कोरोना वैक्सीन तो कभी नौकरियों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी एक ट्वीट किया है.

अपने नए ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौकरियों से जुड़े अगस्त के आंकड़े शेयर किए हैं. इसके साथ ही बेरोजगारी दर के भी कम होने की बात कही है. ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, "नौकरियों की बड़ी संख्या! अगस्त में 13 लाख 70 हजार नौकरियां जोड़ी गईं. बेरोजगारी दर 8.4% तक गिर गई है (वाह, उम्मीद से काफी बेहतर!). जितना संभव हो सका उतनी तेजी से 10% के स्तर को तोड़ दिया."

Great Jobs Numbers! 1.37 Million Jobs Added In August. Unemployment Rate Falls To 8.4% (Wow, much better than expected!). Broke the 10% level faster and deeper than thought possible.