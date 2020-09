US: चुनाव से पहले हिंसा पर आर-पार, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में तेज हुई बयानबाजी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन देश में बढ़ती हिंसा और अपराध के लिए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के बीच दोनों नेताओं का एक-दूसरे पर निशाना साधना जोरों पर है.



राष्ट्रपति चुनाव में अब 63 दिन रह गए हैं, ऐसे में ट्रंप और बिडेन ने सोमवार को अपने-अपने अंदाज में हिंसा के मुद्दे पर बोला, जो नस्लवाद और श्वेत पुलिसकर्मियों द्वारा अफ्रीकी-अमेरिकियों की हत्या के खिलाफ देशव्यापी ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का परिणाम है.



बिडेन नेशनल पोल के साथ-साथ उन राज्यों में ट्रंप से आगे चल रहे हैं, जहां किसी भी पार्टी के पास कोई निर्णायक बढ़त नहीं है. लेकिन बिडेन की बढ़त पर पकड़ धीरे-धीरे छूट रही है और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए डेमोक्रेट के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, जहां ट्रंप और रिपब्लिकन मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं.



नेशनल पोल के मुताबिक, जो बिडेन को लोगों का समर्थन 24 अगस्त के 7.8 प्रतिशत के मुकाबले घटकर सोमवार को 6.2 प्रतिशत रह गया, जो 1.6 प्रतिशत की गिरावट है.

Biden will also raise your taxes like never before. Sad! https://t.co/zgBJac6JmE