24 घंटे में रूस के 75 मिसाइल अटैक, यूक्रेन ने भरी हुंकार- we will never surrender

यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने भारी बमबारी की है. क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेनी हमले के बाद तिलमिलाये रूस ने यूक्रेन के शहरों को बमों और मिसाइलों से पाट दिया है. यूक्रेन के अनुसार रूस ने 24 घंटे में 75 मिसाइलें दागी हैं. एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस के इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई. जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. रूसी हमले में लीव, पोलटावा, खारकीव, कीव जैसे शहरों के कई इलाकों में आग लग गई है. इन शहरों में इंटरनेट सेवा खत्म हो गई है. हमले में एक दर्जन से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई है.

बावजूद इसके यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे. हमलोग लड़ेंगे. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि हमलोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, हमलोग लड़ेंगे. यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि दुश्मन की मिसाइलों से हमारा साहस कभी नष्ट नहीं होगा, भले ही वे हमारी राजधानी के दिल पर वार करें. न ही वे हमारे सहयोगियों के दृढ़ संकल्प को हिला पाएंगे. केवल एक चीज जो वे अपरिवर्तनीय रूप से ध्वस्त करते हैं, वह है हमारे शहरों की तबाही.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 75 मिसाइल हमले किए हैं इनमें से 41 को मिसाइलों को यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है. यूक्रेन के आर्म्स फोर्सेज के कमांडर इन चीफ जनरल वलेरी ने कहा है कि यूक्रेन की सेना बहादुरी से रूसी हमले का जवाब दे रही है.

