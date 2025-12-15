scorecardresearch
 
'बहुत गर्मी है मॉम, सुबह घर...', बॉन्डी बीच हमलावर ने हमले से पहले अपनी मां को बताई थीं कई बातें

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में 16 लोग मारे गए और कई घायल हुए. हमलावर ने हमले से पहले अपनी मां से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उसने अपनी मां को कई बातें बताई थीं. पुलिस ने हमलावर पिता को मौके पर मार गिराया जबकि पुत्र को गिरफ्तार किया गया.

हमले में शामिल 24 साल का नवीद अकरम

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए हमले में 16 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं. यहूदियों को निशाना बनाकर यह हमला कथित तौर पर पाकिस्तानी मूल के पिता-पुत्र ने मिलकर किया था. हनुक्का समारोह के दौरान हुई घातक गोलीबारी में शामिल हमलावर ने हमले से कुछ घंटे पहले अपनी मां से बात की थी.

'द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' के अनुसार, उसने अपनी मां से कहा था कि वो तैराकी करके लौटा है और खाने के लिए बाहर जा रहा है.

सिडनी के पश्चिमी इलाके बॉनीरिग स्थित अपने घर के बाहर पुलिस घेरे के बीच मीडिया से बात करते हुए हमलावर की मां वेरिना ने बताया कि उनके बेटे नवीद अकरम ने रविवार सुबह आखिरी बार फोन किया था. उस समय वो अपने पिता (दूसरा हमलावर) साजिद अकरम के साथ जर्विस बे में वीकेंड ट्रिप पर था.

'मॉम, अभी स्विमिंग से आया हूं...'

नवीद से हुई बातचीत को याद करते हुए वेरिना ने कहा, 'उसने रविवार को मुझे फोन किया और कहा, मॉम, मैं अभी तैरकर आया हूं. मैं स्कूबा डाइविंग करने गया था. अब हम खाना खाने जा रहे हैं, और फिर आज सुबह घर लौट जाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी है.'

इस फोन कॉल के कुछ घंटे बाद दोनों पिता-पुत्र साजिद और नवीद दोनों ने बीच पर यहूदियों के त्योहार हनुक्का के दौरान गोलीबारी शुरू कर दी. इस गोलीबारी में 10 साल की एक बच्ची सहित 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. एक हमलावर समेत कुल 16 लोग मारे गए हैं. ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर पिता और पुत्र थे.

मौके पर ही पुलिस ने 50 साल के साजिद अकरम को मार गिराया. 24 साल का नवीद अकरम ऑपरेशन के दौरान घायल हुआ और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया.

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने की हमले की निंदा

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे यहूदी-विरोधी आतंकवाद की घटना बताई. उन्होंने कहा, 'हमने कल जो देखा, वह शुद्ध बुराई का कृत्य था, यह यहूदी-विरोधी था और हमारी धरती पर किया गया आतंकवादी हमला था.'

गोलीबारी के समय, आठ दिन चलने वाले यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत के मौके पर समुद्र तट पर करीब 1,000 लोग जमा थे. अधिकारियों के अनुसार, हमलावरों ने तैराकों के पास बने ऊंचे बोर्डवॉक क्षेत्र को निशाना बनाया और पुलिस के हस्तक्षेप से पहले कम से कम 10 मिनट तक लंबे बैरल वाले हथियारों से फायरिंग की.

हमले से दो महीने पहले चली गई थी हमलावर की जॉब

वेरिना ने कहा कि वो घटनास्थल से ली गई तस्वीरों में अपने बेटे को पहचान नहीं पाईं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो हिंसा में शामिल हो सकता है.

उन्होंने कहा, 'उसके पास कोई हथियार नहीं है. वह बाहर भी नहीं जाता. वो दोस्तों के साथ नहीं घूमता. वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गलत जगहों पर नहीं जाता. वो काम पर जाता है, घर आता है, कसरत करता है, बस यही उसका रूटीन है.'

वेरिना ने यह भी बताया कि नवीद पिछले करीब दो महीनों से बेरोजगार था, क्योंकि जिस कंपनी में वह ईंट-निर्माण (ब्रिकलेइंग) का काम करता था, वो दिवालिया हो गई थी. वो लगातार नौकरी की तलाश कर रहा था.

उन्होंने कहा, 'हर मां चाहेगी कि उसका बेटा मेरे बेटे जैसा हो. वह एक अच्छा लड़का है.' अधिकारी अभी भी हमले के मकसद की जांच कर रहे हैं. इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया है और देशभर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

