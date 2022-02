यूक्रेन पर हवाई हमले के लिए रूस की सेना है तैयार! सैटेलाइट तस्वीरों से मिले संकेत

रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर संभावित हवाई हमले के संकेत मिले हैं. आजतक की ओर से एक्सेस की गई सैटेलाइट इमेज से ये संकेत मिला है. शुक्रवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रूसी सेना आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रही है. रूस की सेना का हफ्तों तक लक्ष्य यूक्रेन की राजधानी कीव होगा. बाइडेन ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण करने का अंतिम निर्णय ले लिया है.

रूसी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई छवियों में पैराशूट से लैस एयरबोर्न कॉम्बैट कैरियर (APC) की गति दिखाई दे रही है. फुटेज में दिख रहे BMD-2 APCs को रूसी मध्यम सैन्य परिवहन विमानों द्वारा एयरलिफ्ट किया जा सकता है और त्वरित समय में पैराशूट का उपयोग करके पैराड्रॉप किया जा सकता है.

सैटेलाइट तस्वीरों में सुखोई -25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के साथ-साथ हेलीकॉप्टर, एस -400 वायु रक्षा प्रणाली, यूएवी इकाइयों के साथ-साथ पैदल सेना बेलारूस में यूक्रेन के साथ सीमा से सिर्फ 50 किमी दूर देखे जा सकते हैं.

सुखोई एसयू-25 को फ्रॉगफुट के नाम से भी जाना जाता है. रूस की जमीन हमले वाली रेजीमेंटों का आधार बना हुआ है. इनमें से 32 एसयू-25 जेट सैटेलाइट तस्वीर में लूनिनेट्स एयरफील्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं.

हवाई क्षेत्र को एस-400 एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ प्रोटेक्ट किया जा रहा है जिसका उपयोग टारगेट के खिलाफ भी किया जा सकता है.

यूक्रेन के साथ सीमा से लगभग 27 किलोमीटर पूर्व में वलुयकी के पास 20 से अधिक हेलीकॉप्टरों के साथ एक नई हेलीकॉप्टर यूनिट तैनात की गई है. स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि यूनिट को नए ग्राउंड कैंपों की ओर से सपोर्ट किया जा सकता है जो कि वलुयकी के पूर्व में तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं.

क्रीमिया में डोनुज़्लाव झील पर पुराने हवाई क्षेत्र में नई हेलीकॉप्टर इकाइयों का आगमन देखा गया है. यह 18 फरवरी को उपग्रह इमेजरी में स्पष्ट है. यह स्थान पहले से ही सैनिकों और उपकरणों से भरा हुआ है.

सैटेलाइट इमेजरी यूक्रेन की सीमा से लगभग 16 किमी दूर मिलरोवो हवाई क्षेत्र में टैंक, बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और सहायक उपकरणों से युक्त एक युद्ध समूह के साथ एक नई हेलीकॉप्टर इकाई की तैनाती का संकेत देती है.

उत्तर पश्चिमी बेलारूस में लिडा हवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नए हेलीकॉप्टर की तैनाती देखी गई है. मैक्सार के मुताबिक, हाल ही में इस रणनीतिक स्थान पर कम से कम 50 हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं.

कुछ उन्य अकाउंट्स में बताया गया है कि ओक्साना मार्चेंको, रूसी समर्थक नेता विक्टर मेदवेदचुक की पत्नी ने यूक्रेन छोड़ दिया है. मेदवेदचुक को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है.

Just now, Oksana Marchenko who is the wife of Viktor Medvedchuk, leader of a Russian aligned party and a friend of President Putin has left Ukraine and entered Belarus. Her car was stopped by Ukrainian forces for inspections along the border. Looks like something is up tonight. pic.twitter.com/WUf70XU1xP