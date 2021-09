Modi In America: वाशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत, आज कई CEO से मिलेंगे, जानें शेड्यूल

PM Modi in America: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिन के दौरे के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं. भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह पीएम मोदी वाशिंगटन पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का ज़बरदस्त स्वागत किया. अब आज से ही पीएम मोदी अपनी बैठकों में जुट जाएंगे, जिसमें पहले दिन कई कंपनी के CEO से मुलाकात भी होनी है.

एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ज़बरदस्त स्वागत



कोरोना संकट काल के बीच पहली बार पीएम मोदी की कोई बड़ी विदेश यात्रा हो रही है. गुरुवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे (भारतीय समयानुसार) जब पीएम मोदी वाशिंगटन पहुंचे तब वहां पर भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया. पीएम मोदी ने सभी का शुक्रिया किया, साथ ही ट्विटर पर तस्वीरें भी साझा की.

Grateful to the Indian community in Washington DC for the warm welcome. Our diaspora is our strength. It is commendable how the Indian diaspora has distinguished itself across the world. pic.twitter.com/6cw2UR2uLH