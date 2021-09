अमेरिका जाने के दौरान हवाई सफर में क्या कर रहे PM मोदी, पोस्ट कर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका के दौरे (PM Narendra Modi US Visit) के लिए रवाना हो गए. इस अहम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम ने विमान के अंदर की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह कुछ जरूरी फाइलों को पढ़ रहे हैं.

खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'लंबी उड़ान का मतलब पेपर्स और कुछ फाइल वर्क के माध्यम से जाने का अवसर भी है.' अमेरिका में प्रवास के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संग द्विपक्षीय बातचीत, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे साथ ही UNGA में भाषण भी देंगे.

A long flight also means opportunities to go through papers and some file work. pic.twitter.com/nYoSjO6gIB