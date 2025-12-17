scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिंदू मंदिर को तोड़ा, महिलाओं को पीटा... पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक प्राचीन हिंदू मंदिर गिराए जाने और उसकी जमीन पर सड़क बनाए जाने के खिलाफ हिंदू समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. होसरी इलाके में हुए इस धरने के दौरान हैदराबाद-बादिन रोड जाम होने से घंटों यातायात ठप रहा.

Advertisement
X
प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने मंदिर तोड़ने और सड़क निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई. (File Photo: ITG)
प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने मंदिर तोड़ने और सड़क निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक और उनके पूजा स्थल किस हाल में हैं, किसी से छिपा नहीं है. ताजा मामला सिंध प्रांत का है. यहां एक प्राचीन हिंदू मंदिर को गिराए जाने के बाद समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों, खासकर महिलाओं को डंडों से पीटा गया.

प्रदर्शन में शामिल हुए बच्चे और महिलाएं

होसरी इलाके में सादिक मल्लाह गांव के पास हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, मंदिर तोड़े जाने और उसकी जमीन पर सड़क बनाए जाने के खिलाफ धरना दिया. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हैदराबाद-बादिन रोड को जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा. सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे रहे.

'मंदिर को तोड़ा और सड़क निर्माण शुरू कर दिया'

सम्बंधित ख़बरें

MH 60 Romeo Helicopter Indian Navy
PAK-चीन की पनडुब्बियों को खोजकर खत्म करेगा ये हेलीकॉप्टर... नौसेना में शामिल हुआ रोमियो 
Donald Trump hosted Pakistan Army Chief Munir in June amid Islamabad's tensions with and India. (File Image)
PAK में विरोध, लेकिन ट्रंप के चरणों में लोटने को बेताब मुनीर... 
Shehbaz Sharif, Vladimir Putin,
तेल के खेल में पुतिन को पटाने में लगा पाकिस्तान, लगाई डील की गुहार! 
1971 War Pakistan Surrender
'शराब, सेक्स, करप्शन में डूबे थे याह्या-नियाजी'... 71 की हार की जांच में पाक को क्या मिला था 
India In UNSC
'जेल में इमरान खान, मुनीर को लाइफटाइम संरक्षण...', UN में भारत ने PAK को जमकर धोया 

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जिस ढांचे को गिराया गया, वह उनका पुराना और पवित्र धार्मिक स्थल था. उनका आरोप है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले जान से मारने की धमकी दी, फिर मंदिर को ढहा दिया और वहां सड़क निर्माण शुरू कर दिया.

Advertisement

हिंदू महिलाओं को डंडों से पीटा गया

हिंदू समुदाय का यह भी आरोप है कि जब स्थानीय लोगों ने मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया, तो हिंदू महिलाओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें डंडों से पीटा गया. इस घटना से इलाके के हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है. लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement