scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PAK आर्मी की बंदूकों की नोंक, भरी सड़कें, 8 डिग्री टेम्प्रेचर, अलाव तापता CM... इमरान के लिए जग रहा रावलपिंडी

रावलपिंडी में रात का सन्नाटा है, लेकिन सड़कें इमरान खान के समर्थकों से भरी हैं, और तापमान बता रहा है 8 डिग्री सेल्सियस. इस जमा देने वाली सर्दी में पाकिस्तान के एक प्रांत का CM सोहैल अफरीदी अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठा है और अलाव ताप रहा है. इनकी एक ही मांग है. पूर्व पीएम से मुलाकात.

Advertisement
X
CM अफरीदी ने अलाव तापकर जेल के बाहर रात गुजारी (Photo: ITG)
CM अफरीदी ने अलाव तापकर जेल के बाहर रात गुजारी (Photo: ITG)

पाकिस्तान में इमरान को लेकर घमासान चल रहा है. कभी अपने मुल्क का प्रधानमंत्री रहा इमरान खान आज अपने परिवारवालों से एक अदद मुलाकात के लिए तरस रहा है. इमरान की खैरियत जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर सड़क पर रात भर डटे रहे. वो अलाव ताप रहे थे, उनके साथ समर्थकों का हुजूम था. साथ में पाकिस्तानी सेना की भारी-भरकम मौजूदगी थी. काफी सख्त पहरा था. लेकिन सोहैल आफरीदी को आठवीं बार इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया. 

रावलपिंडी में इन दिनों तेज सर्दी पड़ रही है और रात का तापमान 8 डिग्री तक गिर जाता है.  मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी का ये धरना गुरुवार दोपहर को शुरू हुआ और शुक्रवार सुबह खत्म हुआ. 

CM अफरीदी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार सुबह जेल के बाहर फज्र की नमाज़ पढ़ते हुए दिखे. दूसरी तस्वीरों में अफरीदी और दूसरे लोग आग के चारों ओर बैठे हुए दिखे. धरने की ये तस्वीरें पाकिस्तान में लाइव दिखाई गईं.

सम्बंधित ख़बरें

ion : इमरान खान की बहन नूरीन ने कहा कि आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा (Photo: Reuters)
'असीम सुन ले आजादी… शहबाज भी सुन ले आजादी', इमरान के समर्थकों ने लगाए नारे 
जेल में बंद इमरान खान से मिलने की जिद पर बैठीं उनकी बहनें (Photo: Reuters)
इमरान खान कब आएंगे सामने? बहनें जेल के बाहर बैठीं, 8वीं बार भी नहीं मिल पाए खैबर CM 
Imran Khan-Asim Munir deadly enmity
जासूसी के खेल से तख्तापलट की कोशिशों तक... इमरान खान से आसिम मुनीर की दुश्मनी की कहानी 
Imran Khan
'अगर इमरान खान का एक बाल भी बांका हुआ तो...', शहबाज की हुकूमत को अलीमा की चेतावनी 
इमरान खान साल 2023 से कई आरोपों में जेल में बंद हैं. (Photo- PTI)
क्यों हर PAK पीएम किसी न किसी मुकदमे में फंसता रहा, जबकि सैन्य तानाशाह सुरक्षित? 

अलाव तापकर CM ने गुजारी रात

KP CM ने ऐलान किया कि धरना खत्म हो रहा है और कहा कि अब वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे. ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़े अफरीदी ने कहा, "अब हम चीफ जस्टिस से मिलने IHC जाएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके तीन जजों ने इमरान के साथ मीटिंग का ऑर्डर दिया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है."

Advertisement

अफरीदी ने आगे कहा कि इमरान की पत्नी, बुशरा बीबी "जो एक नेक औरत है" को इमरान को “तोड़ने” की कोशिश में टारगेट बनाया गया था. उन्होंने आगे कहा, “एक सभ्य समाज में इन तरीकों की कोई जगह नहीं है.”

सोहैल अफरीदी ने कहा, "पूरे दिन, पूरी रात यहां रहने के बावजूद मुझे उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई और अब सुबह हो गई है."

अपनी सीट हार गया था शहबाज

वहीं इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने कहा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ तानाशाह है. नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो अपनी सीट हार गए थे. आसिम मुनीर ने उसे जितवाया है, इसलिए वो बड़ी ताकत है. तानाशाह पहले भी आए हैं. उनकी किस्मत भी अच्छी नहीं थी. लेकिन ये लोग कब तक टिकेंगे. या कब तक ज़ुल्म करते रह सकते हैं?"

एक भी बाल बांका हुआ तो...

इमरान की दूसरी बहन अलीमा खान ने कहा कि उनका ख्याल है कि ये जो जालिम है इनका आखिरी वक्त आ गया है. उन्होंने कहा, "मैंने नजूमियों को भी सुना है. ये जो तारीखे हैं 29 और 7 इन्हीं में इनका काम हो जाएगा.

Advertisement

इमरान खान की पार्टी PTI ने जेल में इमरान की सेहत को लेकर चिंता जताई है. इमरान को तीन हफ्ते से ज़्यादा समय से अपने परिवार और वकीलों से मिलने से रोक दिया गया है. 

इमरान की बहन अलीमा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इमरान को एक बाल का भी नुकसान हुआ तो इनमें से कोई नहीं बचेगा.

पूर्व PM के सहयोगी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि 4 नवंबर से किसी ने इमरान को नहीं देखा है और मिलने से मना करने का कोई कारण नहीं बताया गया है.

बुखारी ने कहा कि उनकी सेहत हमारी चिंता है. हम उनके गैर-कानूनी आइसोलेशन को लेकर परेशान हैं. उन्होंने सरकार से इमरान के परिवार को उनसे तुरंत मिलने देने की मांग की. 

सवा दो साल से जेल में बंद हैं इमरान 

वहीं एक जेल अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत अच्छी है और उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाने के किसी प्लान के बारे में पता नहीं है.

इमरान खान रावलपिंडी की जिस अदियाला जेल में पिछले करीब सवा दो साल से बंद हैं वो जेल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आती है. यहां की मुख्यमंत्री नवाज़ शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की भतीजी मरियम नवाज़ है.

Advertisement

यानी जेल के सारे नियम कायदे मरियम नवाज़ के हाथों में हैं. इस बीच जब इमरान खान की हत्या की झूठी खबर फैलती है तो मरियम नवाज़ की जिम्मेदारी बन जाती है. लेकिन पंजाब सूबा कुछ नहीं कह रहा है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन लोगों ने इमरान को सत्ता में लाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.

मरियम नवाज और उनका पूरा खानदान इमरान खान का धुर विरोधी है. जब इमरान की बहनें अदियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थीं तो उन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement