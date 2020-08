कन्वेंशन में बोलीं मेलानिया- न्याय के नाम पर हो रही हिंसा-लूटपाट रोकें, ट्रंप को फिर चुनें

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करीब आ रहा है. इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जारी है, मंगलवार को मेलानिया ट्रंप ने इसमें अपना संबोधन दिया. मेलानिया ने यहां एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने की अपील की, साथ ही नस्लवाद के मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी.



अपने संबोधन में मेलानिया ट्रंप ने कहा कि मैं भी अमेरिका की एक नागरिक बनना चाहती थी, करीब दस साल के इंतजार के बाद मुझे मौका मिला. 2006 में मैंने टेस्ट दिया, जिसके बाद मैं यहां की नागरिक बन पाई.



मेलानिया ने कहा कि इस वक्त हमारे देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं. ताकि अमेरिका को फिर से महान देश बनाया जा सके.

“My husband’s Administration will not stop fighting until there is an effective treatment and vaccine available to everyone.”—@FLOTUS#RNC2020 pic.twitter.com/hu0Itg6CyM