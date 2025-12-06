scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

"कैटी और मैं..." कंफर्म हुआ जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी का रिश्ता? नई पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें ट्रूडो और पेरी उनके साथ नजर आ रहे हैं. किशिदा ने कैटी पेरी को ट्रूडो की 'पार्टनर' बताया.

Advertisement
X
किशिदा ने कैटी पेरी को ट्रूडो की 'पार्टनर' बताया.
किशिदा ने कैटी पेरी को ट्रूडो की 'पार्टनर' बताया.

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी के रोमांस की चर्चा अब अफवाह से आगे बढ़ चुकी है. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की एक तस्वीर ने दोनों के रिश्ते पर लगभग मुहर लगा दी है.

किशिदा ने गुरुवार को एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें ट्रूडो और पेरी उनके और उनकी पत्नी के साथ पोज देते दिखे. तस्वीर में ट्रूडो क्रिसमस ट्री के पास खड़े हैं और पेरी को अपनी बांहों में थामे हुए हैं.

पोस्ट में किशिदा ने पेरी को ट्रूडो की “पार्टनर” बताया. इस शब्द के इस्तेमाल ने ट्रूडो–पेरी के रिश्ते की अफवाहों को लगभग पक्का कर दिया. इसके बाद कनाडा में सोशल मीडिया पर इसका खूब जिक्र हो रहा है. किशिदा ने कैप्शन में लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टनर के साथ जापान आए और हमने साथ में लंच किया…” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रहते हुए ट्रूडो से उनकी कई बार मुलाक़ात हुई थी और दोनों ने मिलकर जापान–कनाडा कार्य योजना पर काम किया था.

सम्बंधित ख़बरें

Canada PR pathway (Photo-Pexels)
इन भारतीयों के पास कनाडा PR का मौका, H-1B वीजा वालों के लिए भी आसान होगा रास्ता 
Urban city, Toranto, Canada (Photo-Pixabay)
कनाडा में मिनिमम वेज और 'लिविंग वेज' के बीच बढ़ता फासला! भारतीयों की बढ़ीं मुश्किलें 
How to immigrate to Canada as a teacher (Photo-Pixabay)
कनाडा में बनना है टीचर, कितनी मिलेगी सैलरी, क्या होगा प्रोसेस? जानें हर सवाल का जवाब 
Customized number plate (Photo-Humra Asad)
गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में भी क्रिएटिविटी, यहां कुछ भी लिखवाया जा सकता है! 
'50 देशों से चल रही बात...', पीयूष गोयल ने भारत-US ट्रेड डील पर कही बड़ी बात 

ट्रूडो का जवाब — “कैटी और मैं…”

जस्टिन ट्रूडो ने तस्वीर को रीशेयर करते हुए लिखा, “कैटी और मैं आपके और युको के साथ समय बिताकर बहुत खुश थे.” इस बयान को ही कई लोग रिश्ते की अनौपचारिक पुष्टि मान रहे हैं. ट्रूडो ने किशिदा की दोस्ती और बेहतर भविष्य के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी सराहा.

Advertisement

मॉन्ट्रियल में पहली बार साथ नज़र आए थे

जुलाई के आखिर में ट्रूडो और पेरी को पहली बार मॉन्ट्रियल के एक रेस्तरां में साथ देखा गया था. रेस्तरां Le Vieux Lion ने पुष्टि की थी कि दोनों ने साथ डिनर किया था और दोनों “बहुत विनम्र” थे.

इसके बाद TMZ ने इनकी तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई थीं. दोनों कई बार साथ दिखे लेकिन अभी तक ट्रूडो या पेरी ने अपने रिश्ते की स्थिति आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की है.

ट्रूडो की पूर्व पत्नी की प्रतिक्रिया

जस्टिन ट्रूडो की पूर्व पत्नी सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो ने नवंबर में एक पॉडकास्ट में इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “हमारी ज़िंदगियां अलग हो गई हैं, लेकिन हमारा परिवार एक है… इंसान हैं, चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारे ऊपर है.”

सोफी और ट्रूडो 18 साल की शादी के बाद अगस्त 2023 में अलग हुए थे. दोनों अपने तीन बच्चों- ज़ेवियर, एला-ग्रेस और हैड्रियन की देखभाल कर रहे हैं. सोफी ने कहा- “मैं सिंगल मदर नहीं हूं.”

कैटी पेरी की निजी जिंदगी

पीपल मैगज़ीन के मुताबिक, कैटी पेरी पिछले साल जून में अपने मंगेतर ऑरलैंडो ब्लूम से लगभग 10 साल बाद अलग हो गई थीं.

Advertisement

बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने लगभग 12 साल पार्टी का नेतृत्व करने के बाद जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा दिया था और फुमियो किशिदा अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement