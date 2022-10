पाकिस्तान: सांसदों की खरीद-फरोख्त करते इमरान खान का पुराना Audio Leak

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से जरूर बेदखल हो गए हैं, लेकिन उनके कारनामे उन्हें अभी भी मुश्किलों में डालने का काम कर रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इमरान खान के पुराने ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक किए जा रहे हैं. ऐसा ही एक और ऑडियो अब सामने आ गया है जिसमें इमरान सांसदों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं.

वायरल ऑडियो में इमरान ने क्या कहा?

ये ऑडियो उस समय का है जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष की घेराबंदी की वजह से सत्ता गंवाने की दहलीज पर खड़े थे. उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, पर्याप्त सांसदों की दरकार थी, ऐसे में इमरान भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे थे. अब उसी रणनीति का ऑडियो लीक किया गया है. उस ऑडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि देखो हमारे पास अभी भी 48 घंटे हैं, ये लंबा समय है. बड़ी घटनाएं हो रही हैं. मैं अपनी चाले चल रहा हूं, जिन्हें अभी अवाम के सामने नहीं बताया जा सकता है. मैंने अपना मैसेज साफ दे दिया है, वो पांच (सांसदों की बात) हमारे लिए काफी जरूरी हैं. अगर वो पांच सुरक्षित कर लेते हैं, 10 हो जाए तो बाजी पूरी तरह हमारे हाथ में होगी. पूरा मुल्क अभी सतर्क है. हर कोई बस चाहता है कि किसी तरह हमारी जीत हो जाए. इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी ये मत सोचिए कि क्या गलत है क्या सही है. अगर उन्होंने एक भी तोड़ लिया (सांसद) तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा.

Latest leak of @ImranKhanPTI. Discussion about buying & selling of legislators during vote of no confidence. Background voice says: “I am buying 5.” Khan: Those five are very important…game in our hand if we can go from 5 to 10. Every (legislator) we break will make a difference pic.twitter.com/2nisjqYqPe