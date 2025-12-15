हमास नेता ने सिडनी हमले के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार, बोले- यह आतंकी कृत्य नहीं, और होंगे हमले

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए घातक आतंकी हमले को लेकर हमास के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद नज्जाल के बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है. नज्जाल ने इस हमले को आतंकी घटना मानने से इनकार करते हुए इसके लिए सीधे तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है.

हमास नेता का दावा है कि गाजा में जारी युद्ध और कथित “नरसंहार” ने न केवल मुसलमानों बल्कि गैर-मुसलमानों के बीच भी हिंसक भावनाओं को जन्म दिया है. नज्जाल ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले, तो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे और हमले देखने को मिल सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच में दो हथियारबंद हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए. यह हमला देश में हाल के यहूदी-विरोधी घटनाओं की श्रृंखला के बीच हुआ.

हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नावेद अकरम (पिता-पुत्र) के रूप में हुई है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पिता को मार गिराया, जबकि बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

