scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हमास नेता ने सिडनी हमले के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार, बोले- यह आतंकी कृत्य नहीं, और होंगे हमले

हमास के सीनियर लीडर मोहम्मद नज़ाल ने सिडनी हमले के लिए इजरायली PM नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया कि गाजा नरसंहार के कारण दुनिया भर में हिंसक भावना भड़क रही है और ऐसे और हमलों की आशंका है.

Advertisement
X
मोहम्मद नज़ाल बोले- सिडनी हमले के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं (Photo: Screengrab)
मोहम्मद नज़ाल बोले- सिडनी हमले के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं (Photo: Screengrab)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए घातक आतंकी हमले को लेकर हमास के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद नज्जाल के बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है. नज्जाल ने इस हमले को आतंकी घटना मानने से इनकार करते हुए इसके लिए सीधे तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है.

हमास नेता का दावा है कि गाजा में जारी युद्ध और कथित “नरसंहार” ने न केवल मुसलमानों बल्कि गैर-मुसलमानों के बीच भी हिंसक भावनाओं को जन्म दिया है. नज्जाल ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले, तो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे और हमले देखने को मिल सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच में दो हथियारबंद हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए. यह हमला देश में हाल के यहूदी-विरोधी घटनाओं की श्रृंखला के बीच हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर भड़के नेतन्याहू, देखें दुनिया आजतक  
Anthony Albanese
Bondi हमले के बाद Australia में Gun कानून सख्त! 
Naveed Akram
'बहुत गर्मी है मॉम, सुबह घर...', बॉन्डी बीच हमलावर ने हमले से पहले अपनी मां को बताई थीं कई बातें 
Jaishankar की ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से हुई बातचीत 
bondi beach
5.2 सेकेंड में दागी 4 गोलियां... क्या बॉन्डी बीच में दहशत मचाने वाला आतंकी ट्रेंड शूटर है? 

यह भी पढ़ें: क्या है लाल रंग का उल्टा त्रिकोण, जो सिडनी आतंकी हमले से पहले यहूदी बेकरी के सामने दिखा?

हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नावेद अकरम (पिता-पुत्र) के रूप में हुई है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पिता को मार गिराया, जबकि बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement