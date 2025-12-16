scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू? क्रिसमस पार्टी में एरिक ट्रंप ने शादी का किया ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने व्हाइट हाउस के क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान अपनी सगाई की घोषणा की. उन्होंने मॉडल और सोशलाइट बेटिना एंडरसन से शादी का ऐलान किया. इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप भी मंच पर मौजूद रहे.

Advertisement
X
राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की होने वाली पत्नी एक इंफ्लुएंसर हैं. (Photo- Screengrab)
राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की होने वाली पत्नी एक इंफ्लुएंसर हैं. (Photo- Screengrab)

अमेरिका में उस समय हलचल मच गई, जब राष्ट्रपति ट्रप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने व्हाइट हाउस में हुए क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान अपनी सगाई का ऐलान किया. उन्होंने मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बेटिना एंडरसन से सगाई की घोषणा की. पिछले कुछ महीनों से दोनों के रिश्ते की चर्चा चल रही थी. इस मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मंच पर अपने बेटे और होने वाली बहू के साथ मौजूद थे.

47 वर्षीय ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप ने कहा कि वह आमतौर पर बिना झिझक बोलते हैं, लेकिन इस खास पल पर उनके पास शब्द नहीं हैं. उन्होंने बताया कि शादी के लिए प्रपोज करना उनके लिए काफी तनाव भरा था. उन्होंने बेटिना के "Yes" कहने पर खुशी जताते हुए कहा कि साल के अंत में मिला यह जवाब उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है.

यह भी पढ़ें: BBC से 10 अरब हर्जाना वसूलेंगे ट्रंप, एडिट स्पीच दिखाने पर कोर्ट में किया मानहानि का दावा

38 साल की बेटिना एंडरसन ने भी मंच से थोड़ी देर बात की. उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की तारीफ की और व्हाइट हाउस की क्रिसमस सजावट को बहुत शानदार बताया. बेटिना ने कहा कि यह वीकेंड उनके जीवन का सबसे खास पल है और वह अपने जीवन के प्यार से शादी करने जा रही हैं.

Advertisement

कौन हैं डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना एंडरसन?

बेटिना एंडरसन का जन्म दिसंबर 1986 में हुआ था. वह फ्लोरिडा के पाम बीच में पली-बढ़ी हैं. वह एक जाने-माने परिवार से आती हैं. उनके पिता हैरी लॉय एंडरसन जूनियर एक सफल बिजनेसमैन और बैंकर थे, जबकि उनकी मां इंगर एंडरसन एक प्रसिद्ध समाजसेवी रही हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना एंडरसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और 2009 में आर्ट हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म और कंजर्वेशन में डिग्री हासिल की. वह अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर मॉडलिंग से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इनमें 2020 में क्वेस्ट मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो और उसी साल हैमिल्टन ज्वैलर्स के साथ किया गया फोटोशूट भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: 'ड्रग्स खेप रोकने के लिए जमीनी हमले शुरू करेगा अमेरिका...', ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

इनके अलावा 2021 में पाम बीच इलस्ट्रेटेड मैगजीन में भी उनके बारे में एक स्टोरी छपी थी, जिसमें उन्हें "लोकल इंफ्लुएंसर" बताया गया था.

एरिक ट्रंप के 5 बच्चे, 2005 में की पहली शादी

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की इससे पहले 2005 में मॉडल वैनेसा हेडन से शादी हुई थी. दोनों के पांच बच्चे हैं और 2018 में उनका तलाक हो गया. बाद में उनकी सगाई फॉक्स न्यूज की पूर्व एंकर किम्बर्ली गिलफॉयल से हुई थी, लेकिन 2024 में दोनों के अलग होने की खबरें आईं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement