कराची से लाहौर तक पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक, लगे- 'चौकीदार चोर है' के नारे

Pakistan Latest News: पाकिस्तान में राजनीतिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. आज सोमवार को पड़ोसी देश में नए प्रधानमंत्री को चुना जाना है, लेकिन उससे पहले सड़कों पर इमरान समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है. कराची से लाहौर तक इमरान के लाखों समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि इमरान खान को फिर से पीएम बनाया जाए. ऐसी ही एक रैली में वहां 'चौकीदार चोर है' के नारे लगे हैं.

दरअसल, रविवार को रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) पार्टी के शेख राशिद एक रैली को संबोधित कर रहे थे. उसमें 'चौकीदार चोर है' के नारे लगे. इन नारों को सेना के खिलाफ बताया जा रहा है.

बता दें कि इमरान को पीएम की कुर्सी से हटाने के पीछे पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख जनरल बाजवा का हाथ माना जा रहा है. हालांकि, संबोधन के दौरान थोड़ी देर बाद शेख राशिद ने जनता से ऐसे नारे ना लगाने की अपील की, जिसके बाद जनता शांत हुई.

इमरान के लाखों समर्थक सड़कों पर

पाकिस्तान में जनता का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि इमरान खान को ही पीएम के रूप में देखना चाहता है. फिलहाल पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में इमरान के सपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के प्रदर्शन जारी हैं. फिलहाल इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मालाकंद, मुल्तान, खेबर, झांग और क्वेटा में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी जारी है.

Never have such crowds come out so spontaneously and in such numbers in our history, rejecting the imported govt led by crooks. pic.twitter.com/YWrvD1u8MM