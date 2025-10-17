scorecardresearch
 

Feedback

चीन में खलबली! जिनपिंग ने अपने करीबी टॉप जनरल को ही हटा दिया, गंभीर है वजह

चीन के रक्षा मंत्रालय ने दो वरिष्ठ जनरलों हे वेइदोंग और मियाओ हुआ समेत कई अन्य शीर्ष अधिकारियों को पद से हटा दिया है. हे वेइदोंग, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी और केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य हैं, का निष्कासन राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Advertisement
X
हे वेइदोंग शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं (File Photo: Reuters)
हे वेइदोंग शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं (File Photo: Reuters)

चीन के दो शीर्ष जनरलों को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से निष्कासित कर दिया गया है. शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप में दोनों को निष्कासित किया गया है. निष्कासित किए गए वरिष्ठ अधिकारियों में हे वेइदोंग, जो चीन के नंबर दो जनरल माने जाते हैं, और मियाओ हुआ, जो चीनी सेना के शीर्ष राजनीतिक अधिकारी हैं, शामिल हैं. 

चीन अपने मंत्रालय में भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन चला रहा है और ये दोनों इस कैंपेन के तहत हटाए गए सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं. यह मुहिम 2023 से ही चीनी सेना यानी People's Liberation Army (PLA) के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना रही है.

हे वेइदोंग की बर्खास्तगी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि वो केंद्रीय सैन्य आयोग (Central Military Commission) के मौजूदा सदस्य के रूप में हटाए जाने वाले पहले जनरल हैं. हे को आखिरी बार मार्च में सार्वजनिक रूप से देखा गया था, लेकिन उनके खिलाफ जांच की जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

FPV Drones Indian Army China Border
ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन भारत ने PAK में बरसाए थे, अब उनका चीन बॉर्डर पर ट्रायल 
Pakistan Afghanistan war
'स्थायी युद्धविराम करें, संवाद से सुलझाएं मतभेद', PAK और अफगानिस्तान से बोला चीन  
us on china visit of delegates in september
US वित्त मंत्री का China के अधिकारी पर हमला, बोले... 
Modi is my friend, our relationship is excellent: Donald Trump
रूस और भारत का वो कदम, जिससे कम होगा डॉलर का दबदबा 
scott morrison, Li Chenggang
'बिन बुलाए अमेरिका आया...', ट्रंप के मंत्री ने चीनी अधिकारी को कहा 'सनकी', बढ़ा विवाद 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने बताया कि हे, मियाओ और सात अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 'पार्टी के अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है और उन पर बेहद बड़े पैमाने पर धन से जुड़े गंभीर अपराधों का शक है.' बयान में कहा गया कि 'उनके अपराध अत्यंत गंभीर हैं और इनसे बेहद खराब नतीजे सामने आए हैं.'

Advertisement

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं हे वेइदोंग

68 वर्षीय हे का निष्कासन सैन्य हलकों से परे राजनीतिक असर भी डाल सकता है क्योंकि वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्यूनिस्ट पार्टी के 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के भी सदस्य थे. पोलित ब्यूरो कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी फैसले लेने वाली यूनिट है. वे केंद्रीय सैन्य आयोग के दो उपाध्यक्षों में से एक थे और शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी माने जाते हैं.

हे के निष्कासन की घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, जिसमें 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, बीजिंग में अपना चौथा पूर्ण अधिवेशन (Fourth Plenum) आयोजित करने वाली है. माना जा रहा है कि इस बैठक में भी कई निष्कासन देखने को मिल सकते हैं जिसमें सेंट्रल कमिटी के कई सदस्यों का औपचारिक निष्कासन शामिल हो सकता है.

मियाओ हुआ को पिछले साल नवंबर में अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के आरोप में जांच के दायरे में लाया गया था. जून में उन्हें केंद्रीय सैन्य आयोग से हटा दिया गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement