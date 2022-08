China-Taiwan Crisis: ताइवान से तनाव के बीच चीन ने समंदर में उतारा एयरक्राफ्ट करियर, लाइव फायरिंग की

चीन (China) लगातार ताइवान (Taiwan) के आसपास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है. अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों से फायरिंग कर रहा है. अब उसने साउथ चाइना सी (South China Sea) में अपना दूसरा सबसे बड़ा और स्वदेशी विमानवाहक पोत शैनडोंग (Shandong Aircraft Carrier) उतार दिया है. पोत के साथ उसका बैटल ग्रुप भी है. यानी वो फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और डेस्ट्रॉयर्स पोतों का समूह भी.

शैनडोंग और उसका बैटल ग्रुप इस समय साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहा है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साउथ सी फ्लीट ने वीचैट पर पोस्ट करके बताया कि वो शैनडोंग का मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं. ताकि युद्ध की स्थिति में अपनी तैयारियों का जायजा ले सकें. यह ड्रिल पूरी तरह से एक युद्ध के लिए की जा रही तैयारी जैसा दिखता है. शैनडोंग को पूरी तरह से चीन में ही बनाया गया है. हालांकि इसका डिजाइन सोवियत काल के लियाओनिंग एयरक्राफ्ट करियर जैसा ही है.

J-15 फाइटर जेट्स की उड़ान कराई गई

शैनडोंग को साल 2019 में चीन के साउथ सी फ्लीट में शामिल किया गया था. फिर इसे हैनान प्रांत के पास सान्या नाम के द्वीप पर तैनात कर दिया गया था. जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उसमें शैनडोंग के ऊपर कुछ J-15 फाइटर जेट्स तैनात हैं. उन्हें स्की जंप रैंप से उड़ाया जा रहा है. फिर अरेस्टर वायर की मदद से लैंडिंग कराई जा रही है. इस दौरान रीसप्लाई ट्रेनिंग भी की गई. लाइव फायरिंग भी की गई ताकि हथियारों की स्थिति की जांच की जा सके.

China’s domestically built aircraft carrier The Shandong recently conducted a combat training mission in the South China Sea. pic.twitter.com/Nb0bjyoffC