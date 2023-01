पैगंबर पर विवादित कार्टून छाप चुकी मैगजीन शार्ली हेब्दो पर उखड़ा ईरान, क्या है फ्रेंच पत्रिका का इतिहास?

पहले ताजा मामला जानते चलें. ईरान में फिलहाल युवा, खासकर औरतें बगावत पर उतरी हुई हैं. वे ईरान के उस नियम का विरोध कर रही हैं, जिसमें उन्हें सिर ढककर रहने या किसी खास ड्रेसकोड को मानने को कहा जाए. नियम तोड़ने के लिए पुलिस हिरासत में गई युवती महसा अमीनी की मौत के बाद मुद्दा उछला. अब युवक भी इसमें औरतों के साथ खड़े दिख रहे हैं. ईरान में महिलाओं के साथ हिंसा को ही शार्ली हेब्दो ने घेरे में ले लिया.

बीते साल के आखिर में उसने एक कंपीटिशन का एलान करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का कार्टून बनाकर भेजने के लिए कहा. प्रतियोगिता में भारी एंट्रीज आईं, जिनमें से कई को पत्रिका में जगह मिली. सबमें खामेनेई खलनायक की तरह दिख रहे थे. इसके बाद ही ईरान उबलने लगा और फ्रांस को अपनी हद में रहने की सलाह दे दी. यहां तक कि इस देश ने अपने यहां स्थित फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी बंद करवा दिया.

तो क्या विरोध के बाद मैगजीन पीछे हट जाएगी और व्यंग्य करना बंद कर देगी! शायद नहीं. क्योंकि इससे पहले भी इस कार्टून पत्रिका ने दुनियाभर की मुसीबतें झेलीं और तब भी अपने तेवर नहीं बदले.

🔴 #MullahsGetOut COMPETITION |Charlie Hebdo is launching a competition to produce caricatures of the Islamic Republic of Iran's Supreme Leader. So get drawing and make sure that Khamenei is the last Supreme Leader the Iranians have to suffer! More info 👉 https://t.co/q3xqVPIZi8 pic.twitter.com/DhbLVG2drG