बॉन्डी बीच फायरिंग: 40 मीटर दूर से आतंकी साजिद को मार गिराने वाला पुलिस ऑफिसर, लोगों ने कहा- Lifetime shot!

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आतंकी साजिद अकरम को ढेर करने वाले ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ऑफिसर की पहचान हो गई है. इस पुलिस ऑफिसर का नाम है डिटेक्टिव सीनियर कॉन्स्टेबल सीजर बर्राजा. न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स के एक अनुभवी अधिकारी सीजर बर्राजा ने 40 मीटर दूर से एक पेड़ के पीछे आतंकी पर निशाना लगाया और उसे ढेर कर दिया.

आतंकी साजिद अकरम अगर उस वक्त नहीं मारा जाता हो राइफल से लैस से दरिंदा कई और लोगों की जान ले सकता था. सीनियर कॉन्स्टेबल सीजर बर्राजा ने साजिद को उस समय मार गिराया जब उसे सिर पर खून सवार था और नफरत में डूबा ये शख्स हनुक्का मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था.

ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मार्निंग हेराल्ड ने सीनियर कॉन्स्टेबल सीजर बर्राजा के साथ एक जांच अधिकारी की बातचीत के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की है.

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक फुटेज में एक पुलिस ऑफिसर एक पेड़ के पीछे छिपकर उस फुटब्रिज की ओर अपनी सर्विस गन से गोली चलाता दिख रहा है, जहां से आतंकी बाप-बेटे ने हमला किया था.

माना जा रहा है कि बर्राजा की गोलियों से ही 50 साल के साजिद की मौत हो गई और 24 साल का नवीद घायल हो गया. हालांकि अभी आतंकी के शरीर में मिले गोलियों की बैलेस्टिक जांच जारी है. क्रिटिकल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने बुधवार सुबह बर्राजा से पूछताछ की और वे मास शूटिंग के बॉडी कैम फुटेज की जांच कर रहे हैं.

साइबर क्राइम स्क्वाड के पूर्व जासूस बर्राज़ा रविवार को काम कर रहे थे और हंगामे के बीच घटनास्थल पर पहुंचे थे.

'Shot of a Lifetime'

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में बर्राज़ा एक पेड़ के पीछे छिपते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने उस फुटब्रिज की ओर अपनी सर्विस गन से गोली चलाई.

उस पल के दूसरे वीडियो, जो कई जगहों से रिकॉर्ड किए गए थे में दिख रहा है कि बर्राजा के गोली चलाने के बाद आतंकी साजिद गिर जाता है.

सीनियर कॉन्स्टेबल सीजर बर्राजा के अचूक निशाने और उनकी दिलेरी के लिए ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने उन्हें हीरो का दर्जा दिया है.

एक स्टैंडर्ड डिटेक्टिव की ग्लॉक पिस्तौल से 10 फीट तक ही सटीक निशाना लग पाता है. लेकिन इस केस में बर्राजा ने 40 मीटर दूर खड़े आतंकी को मार गिराया. बर्राजा के इस शूट को 'शॉट ऑफ ए लाइफटाइम- Shot of a lifetime' कहा जा रहा है.

मुझे क्राइम से नफरत है

बर्राजा को मीडिया और साथी अधिकारियों ने हीरो करार दिया है. वे पहले वर्ष 2000 में रियलिटी टीवी शो "The Recruits" में भी नजर आ चुके हैं.

शो में जब उनसे पूछा गया कि वह पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, तो उस समय के बहुत छोटे बर्राजा ने बस इतना कहा, 'क्योंकि मुझे क्राइम से नफ़रत है.'

यह घटना ऑस्ट्रेलिया में हाल की बड़ी आतंकी घटनाओं में से एक है. बर्राजा की बहादुरी की वजह से यहां और ज्यादा जानें बच सकीं.

20 साल पहले पुराने फुटेज में युवा कांस्टेबल बर्राजा पुलिस फिटनेस टेस्ट को "डरावना" बताते हैं. आज की घटना के हिसाब से देखें तो ये चौंकाने वाली बात है.

जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम कर रही है जांच

बॉन्डी बीच फायरिंग की जांच न्यू साउथ वेल्स पुलिस की जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम (JCTT) द्वारा की जा रही है, जिसमें NSW पुलिस और दूसरी एजेंसियां शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इसे आतंकी घटना घोषित किया है. इस घटना में आतंकी पिता-पुत्र साजिद अकरम (50) और नवीद अकरम (24) शामिल थे.

जांच में पता चला है कि आतंकी साजिद ने भारत के पासपोर्ट पर फिलीपींस का दौरा किया था. इस दौरान नवीद भी उसके पास था. लेकिन नवीद के पास ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेज थे. इस आतंकी बाप-बेटे ने बॉन्डी बीच पर 15 लोगों की हत्या की, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे.



