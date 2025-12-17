तख्तापलट के बाद रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे पूर्व सीरियाई तानाशाह असद, पुतिन ने शरण तो दी लेकिन...

'डाक्टर, अब तुम्हारा नंबर है...', साल 2011 में जब सीरिया के लड़कों ने अपने स्कूल प्लेग्राउंड की एक दीवार पर एक संदेश लिखा तो इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद तब इस संदेश को लेकर शायद उतने गंभीर नहीं थे. लेकिन लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाले नेत्र रोग विशेषज्ञ बशर अल असद आने वाले संकट का आकलन करने में पूरी तरह गलत साबित हुए.

14 साल लग गए. 6 लाख 20 हजार लोग मारे गए और 1 करोड़ 40 लाख बेघर हो गए. तब आखिरकार डॉक्टर का नंबर आ ही गया. बशर अल असद को एक आधी रात सीरिया छोड़कर भागना ही पड़ा. उनका पड़ाव था मॉस्को, साल 2025 था.

लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद आजकल क्या कर रहे हैं? इस सवाल पर कई बार चर्चा होती है.

ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने पूर्व राष्ट्रपति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिपोर्ट के अनुसार असद एक बार फिर से अपने पुराने पेशे पर लौट रहे हैं. एक भरोसेमंद सूत्र के अनुसार मिडिल ईस्ट के आखिरी बाथिस्ट शासन का नेता अब क्लासरूम में बैठकर आंखों की बीमारियों की पढ़ाई कर रहा है.

नेत्र रोगों की पढ़ाई कर रहे पूर्व राष्ट्रपति

असद फैमिली से लगातार संपर्क में रहने वाले उनके दोस्त के हवाले से गार्जियन ने लखा है, "असद रशियन पढ़ रहे हैं और अपनी ऑप्थल्मोलॉजी की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "यह उनका पैशन है, उन्हें पैसों की जरूरत तो है नहीं है. सीरिया में युद्ध शुरू होने से पहले भी वह दमिश्क में रेगुलर अपनी ऑप्थल्मोलॉजी की प्रैक्टिस करते थे."

संभव है कि मॉस्को के अमीर लोग उसके टारगेट क्लाइंट हो सकते हैं.

सीरिया में असद का शासन खत्म होने के एक साल बाद असद परिवार मॉस्को और UAE में एक अलग-थलग, शांत और लग्जरी वाली जिंदगी जी रहे हैं. परिवार के एक दोस्त, रूस और सीरिया के सूत्रों, साथ ही लीक हुए डेटा से इस परिवार की जिंदगी के बारे में कुछ खास जानकारी मिली है.

रईसी अबतक नहीं गई, यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति हैं पड़ोसी

दशकों तक सीरिया पर सख्ती से राज करने वाला ये परिवार अब एकांत मगर रईसों की जिंदगी गुजार रहा है.

दो सूत्रों के मुताबिक यह परिवार मॉस्को की एलीट क्लास की एक गेटेड कम्युनिटी, जिसे प्रतिष्ठित रुबलेव्का के नाम से जाना जाता है, वहां जिंदगी गुजार रहे हैं. यहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच जैसे लोगों से होती होगी, जो 2014 में कीव से भाग गए थे और माना जाता है कि वे उसी इलाके में रहते हैं.

असद को पैसों की कोई कमी नहीं है. पश्चिमी प्रतिबंधों का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने अपनी जायदाद को काफी पहले ही मॉस्को में जमाकर दिया था. जहां यूरोप और अमेरिका की एक भी नहीं चलती है.

परिवार के एक दोस्त ने कहा, "वह बहुत शांत जिंदगी जी रहे हैं." "उनका बाहरी दुनिया से बहुत कम, या कहें तो बिल्कुल भी संपर्क नहीं है."

पुतिन के लिए 'बेकार' हुए असद

क्रेमलिन के करीबी एक सूत्र ने बताया कि असद पुतिन और रूस के राजनीतिक एलीट के लिए भी अब "बेकार" हो गए हैं. गार्जियन ने सूत्र के हवाले से लिखा है, "पुतिन को ऐसे नेताओं के लिए ज़्यादा सब्र नहीं है जो सत्ता पर अपनी पकड़ खो देते हैं, और असद को अब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या डिनर पर बुलाने लायक दिलचस्प मेहमान भी नहीं माना जाता है."

असद को सीरिया छोड़े एक साल हो चुके हैं. 8 दिसंबर 2024 की सुबह-सुबह जब सीरियाई विद्रोही उत्तर और दक्षिण से राजधानी की ओर बढ़ रहे थे तो असद अपने बेटों के साथ दमिश्क से भाग गए. उन्हें रूसी सेना का एस्कॉर्ट मिला और उन्हें रूसी खमेइमिम एयरबेस ले जाया गया, जहां से उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया.

ऐसा लगता है कि रूस ने असद को किसी भी पब्लिक जगह पर आने से रोक दिया है. नवंबर में इराकी मीडिया को मॉस्को में असद की जिंदगी के बारे में दिए गए एक दुर्लभ इंटरव्यू में इराक में रूस के राजदूत एलब्रस कुत्रशेव ने पुष्टि की कि हटाए गए तानाशाह को किसी भी सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है.

कुत्रशेव ने कहा, "असद यहां रह सकते हैं लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते. उन्हें किसी भी मीडिया या राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है. क्या आपने उनसे कुछ सुना है? आपने नहीं सुना, क्योंकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं है. लेकिन वह सुरक्षित और जिंदा हैं."

इसके विपरीत असद के बच्चों की जिंदगी में ज़्यादा रुकावट नहीं आई है, क्योंकि वे मॉस्को के एलीट लोगों के तौर पर नई ज़िंदगी में ढल रहे हैं.

