बांग्लादेश में आखिरकार आ गई आम चुनाव की तारीख, जनमत संग्रह भी इसी दिन

बांग्लादेश में नई सरकार के गठन की उलटी गिनती शुरू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एएमएम नसीरुद्दीन ने गुरुवार को घोषणा की कि देश में 12 फरवरी 2026 को 13वीं राष्ट्रीय संसद (300 सीटों) के लिए मतदान होगा. यह चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बीच हुई शेख हसीना की विदाई के बाद पहला आम चुनाव होगा.

CEC नसीरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम दुनिया को दिखाएंगे कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक तरीके से स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव करा सकता है. फेक न्यूज और अफवाहें सबसे बड़ी चुनौती हैं लोग इनसे दूर रहें.”

चुनाव के साथ होगा बड़ा जनमत संग्रह

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 फरवरी को आम चुनाव के साथ-साथ 7 जुलाई 2025 के नेशनल चार्टर कंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑर्डर पर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह भी कराया जाएगा. यह देश के संवैधानिक ढांचे में व्यापक सुधारों पर जनता की राय लेने की ऐतिहासिक प्रक्रिया होगी.

चुनाव कार्यक्रम (Election Timeline)

चुनाव की तारीख: 12 फरवरी 2026 (गुरुवार)

नामांकन प्रक्रिया: अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025

नामांकन की जांच: 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

अपील दाखिल करने की तारीख: 11 जनवरी 2026

आयोग द्वारा अपीलों का निपटारा: 12 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 20 जनवरी 2026

एनआरबी भी करेंगे भागीदारी

बता दें कि शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन का अंत छात्र आंदोलनों और व्यापक हिंसा के बीच हुआ था. अब देश पर दुनिया की नजर है कि क्या वह शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव करवा पाएगा.

CEC ने कहा कि दुनिया भर में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक आज से 25 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. CEC ने अपील की है कि लोग अफवाहों से दूर रहें. चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराएगा.

