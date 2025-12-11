scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश: शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव कार्यक्रम किया खारिज, अंतरिम सरकार पर लगाया पक्षपात और दमन का आरोप

बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने आम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बीच अब शेख हसीना की पार्टी ने इस चुनाव कार्यक्रम को गैरकानूनी सरकार की गैरकानूनी चुनाव आयोग की घोषणा करार दिया है.

Advertisement
X
शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने मौजूदा अंतरिम सरकार को कब्जेदार और फासीवादी करार दिया (File Photo- PTI)
शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने मौजूदा अंतरिम सरकार को कब्जेदार और फासीवादी करार दिया (File Photo- PTI)

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों की तारीख घोषित होने के कुछ ही घंटों बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने चुनाव कार्यक्रम को सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है. पार्टी ने इसे गैरकानूनी सरकार की गैरकानूनी चुनाव आयोग की घोषणा बताते हुए कहा कि इस माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और जन-प्रतिनिधिक चुनाव संभव नहीं है.

एक विस्तृत बयान जारी करते हुए आवामी लीग ने मौजूदा अंतरिम सरकार को कब्जेदार और फासीवादी करार दिया और कहा कि मौजूदा चुनाव आयोग पूरी तरह पक्षपाती है. बयान में कहा गया, “इस गैरकानूनी शासन के नियंत्रण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करने वाला माहौल संभव ही नहीं है.”

पार्टी ने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार जाने-बूझकर आवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखकर देश को अस्थिरता की ओर धकेल रही है. बयान में कहा गया, “मुक्ति संग्राम का नेतृत्व करने वाली पार्टी को चुनाव से बाहर करके चुनाव कराना देश को गहरे संकट में धकेलने की साजिश है.”

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh to Hold Constitutional Reform Referendum Alongside 2026 Election
बांग्लादेश में आखिरकार आ गई आम चुनाव की तारीख, जनमत संग्रह भी इसी दिन 
Muhammad Yunus, Xi Jinping, Shehbaz Sharif,
चीन-PAK के गुट में शामिल होने की कोशिश में बांग्लादेश! यूनुस के मंत्री बोले, 'भारत को छोड़ना...' 
आज होगा चुनावी तारीखों का ऐलान
बांग्लादेश में युनूस सरकार की विदाई की आज आएगी तारीख, पूरी दुनिया की नजर 
Brazil has become Bangladesh's largest source of raw cotton, surpasses India.
अब भारत नहीं... बांग्लादेश को कपास सप्लाई करने में ये देश टॉप पर 
Bangladeshi Families Verification in Varanasi
वाराणसी में बांग्लादेशियों की तलाश में पुलिस का 'ऑपरेशन टॉर्च', पश्चिम बंगाल के निकले 27 परिवार 

पार्टी ने याद दिलाया कि उसने अब तक हुए 13 राष्ट्रीय चुनावों में से 9 जीते हैं और वह हमेशा जनता के जनादेश से सत्ता में आई है. आवामी लीग ने जोर दिया कि चुनाव से पहले कई कदम उठाए जाएं. इनमें पार्टी पर लगा प्रतिबंध तत्काल हटाया जाए, शेख हसीना व अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी ‘मनगढ़ंत’ मामले वापस लिए जाएं, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और चुनाव कराने के लिए एक तटस्थ केयरटेकर सरकार नियुक्त की जाए.

Advertisement

पार्टी ने चेतावनी दी कि इन शर्तों को नजरअंदाज कर चुनाव कराने का कोई भी प्रयास जनता की इच्छा के खिलाफ जाएगा. बयान के अंत में पार्टी ने साफ कर दिया कि वह घोषित चुनाव कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करती. आवामी लीग ने कहा, “देश की बहुसंख्यक जनता के प्रतिनिधियों को बाहर रखकर जारी किया गया यह चुनाव कार्यक्रम पूरी तरह अवैध और अस्वीकार्य है. आवामी लीग इसे खारिज करती है.”

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement