पाकिस्तान: ऑपरेशनल कॉम्बैट की फुल कमांड, वॉर पॉलिसी पर वन मैन कंट्रोल, आसिम मुनीर के CDF बनने से क्या बदलेगा

पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) निुयक्त कर दिया है. इस नियुक्ति के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं. उनके पास अब युद्ध, विशेष सैन्य अभियान, नियुक्ति, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार होगा.

आसिम मुनीर को 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है. (Photo: AFP)
आसिम मुनीर को 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है. (Photo: AFP)

इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सदर में पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) ने कहा कि, 'अब पाकिस्तान में सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. पाकिस्तान यहां से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगी." ऐवान-ए-सदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है.  आसिम मुनीर ने ये बयान तब दिया जब काफी जद्दोजहद, आकलन और अंदेशों के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाने पर सहमति देते हुए इससे जुड़ी फाइल राष्ट्रपति आसिफ जरदारी को बढ़ा दी थी. 

इसके बाद राष्ट्रपति जरदारी ने आसिम मुनीर की बतौर CDF नियुक्ति पर मोहर लगा दी. इस आदेश के बाद आसिम मुनीर 5 सालों के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बन गए हैं. 

इस बदलाव के साथ पाकिस्तान सेना की सारी ताकत एक पद में केंद्रित हो गई है. ये पद है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज. ये पद आज (5 दिसंबर 2025) से आसिम मुनीर संभालेंगे. आसिम मुनीर को ये ताकत देने के लिए पाकिस्तान में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया. इस पद से 27 नवंबर 2025 को जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा रिटायर हुए थे. 

CDF के पास आर्मी, नेवी, एयर फोर्स का कंट्रोल

इस बदलाव के फलस्वरूप अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं (आर्मी, नेवी, एयर फोर्स) पर सीधा और पूरा कंट्रोल CDF का होगा. यह नया पद 27वीं संवैधानिक संशोधन (12 नवंबर 2025) के तहत बनाया गया है. 

ऑपरेशनल कॉम्बैट की फुल कमांड 

आसिम मुनीर के पास अब ऑपरेशनल कॉम्बैट की फुल कमांड होगी. यानी कि वे किसी भी लड़ाई की स्थिति में स्वयं आखिरी फैसला लेने की स्थिति में होंगे. अब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सभी ऑपरेशनल, कॉम्बैटेंट, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग कमांड्स का सीधा नियंत्रण उनके पास होगा.  अब अलग से कोई CJCSC नहीं होगा. थल सेना से जुड़े होने के बावजूद मुनीर अब अकेले सभी सेनाओं को निर्देशित कर सकेंगे. 

रणनीतिक अभियानों का नेतृत्व

 बतौर CDF आसिम मुनीर सीमा सुरक्षा, क्रॉस-बॉर्डर स्ट्राइक्स, काउंटर-टेररिज्म और आपातकालीन युद्ध स्थितियों में तत्काल निर्णय लेने की शक्ति रखेंगे. CDF बनने से पहले इन अधिकारों का प्रयोग सेना के सीनियर अफसर को दूसरे सेना के दूसरे अफसर के साथ मिल जुलकर लेना पड़ता था.   

आसिम मुनीर अब परमाणु/मिसाइल प्रोग्राम्स (नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड) का भी पर्यवेक्षण करेंगे. यह बदलाव "यूनिटी ऑफ कमांड" तो सुनिश्चित करता है, इससे निर्णय तेज होगा, लेकिन लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे सेना का नागरिक सरकार पर प्रभाव बढ़ेगा. इसके अलावा एक व्यक्ति द्वारा लिया गए निर्णय की अपनी सीमा होगी.

वॉर पॉलिसी पर असर

आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने की वजह से पाकिस्तान की वॉर पॉलिसी पर एक व्यक्ति का असर बढ़ेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा रणनीतियां और वॉर पॉलिसी की डिजाइनिंग में आसिम मुनीर का दखल बढ़ेगा. आसिम मुनीर कहने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सैन्य सलाह देंगे, और उनसे कूटनीतिक सलाह लेंगे भी लेकिन वास्तविकता में उनका निर्णय प्रभावी होगा.

संवैधानिक भूमिका

अनुच्छेद 243 के तहत, सैन्य बलों को बढ़ाने, बनाए रखने और रिजर्व फोर्सेस का प्रबंधन करने, कमीशन जारी करना, टॉप अधिकारियों की पदोन्नति, मिलिट्री बजट पर आसिम मुनीर अंतिम मोहर लगाएंगे. 

इस नियुक्ति पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को बधाई दी है. शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा है, "मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर उनकी ऐतिहासिक नियुक्ति पर दिल से बधाई देता हूं."

शहबाज शरीफ ने मई में भारत के साथ हुए पाकिस्तान के टकराव को याद करते हुए एक बार फिर से आसिम मुनीर की तारीफ की है. उन्होंने लिखा है कि हमारे देश की सुरक्षा के प्रहरी के तौर पर, उनकी लीडरशिप हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को सच्चाई की लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाने में बहुत अहम रही है.

---- समाप्त ----
