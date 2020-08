अमेरिकी चुनाव: अब कोरोना पर ट्रंप को घेरेंगी कमला हैरिस, देंगी हर एक आरोप का जवाब

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल बढ़ गई है. रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जारी है और इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कमला हैरिस पर निशाना साधा गया. डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनीं कमला हैरिस अब ट्रंप पर पलटवार करेंगी. गुरुवार को वो एक संबोधन देंगी, जिसमें ट्रंप के सभी आरोपों का जवाब देंगी.



जो बिडेन कैंपेन टीम के मुताबिक, कमला हैरिस की ओर से कोरोना संकट में ट्रंप प्रशासन के फेलियर पर फोकस किया जाएगा. साथ ही ये भी बताया जाएगा कि जो बिडेन और उनकी जोड़ी किस तरह सत्ता में आने के बाद इस नीति में बदलाव करेंगे.

