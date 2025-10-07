scorecardresearch
 

बंगाल में एक और बीजेपी विधायक पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने CISF जवान को भी जड़ा थप्पड़

पश्चिम बंगाल के कुमारग्राम में भाजपा विधायक मनोज कुमार ओरांव के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया. भीड़ ने उनकी कारों को तोड़ा और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की. एक CISF जवान को भी थप्पड़ मारा गया. भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह हमला टीएमसी पंचायत प्रधान के नेतृत्व में हुआ.

टीएमसी ने विधायक के सुरक्षा कर्मियों पर गांव में लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है. (Photo: Screengrab)
टीएमसी ने विधायक के सुरक्षा कर्मियों पर गांव में लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है. (Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल क्षेत्र में एक बार फिर भाजपा विधायक पर हमला हुआ है. कुमारग्राम से भाजपा विधायक मनोज कुमार ओरांव के काफिले पर मंगलवार को हमला किया गया. भीड़ ने उनकी कारों में तोड़फोड़ की और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की.

जानकारी के मुताबिक, मनोज ओरांव अपने क्षेत्र के कुमारग्राम इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे थे. इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया.

प्रदर्शनकारियों ने CISF जवान को मारा थप्पड़

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हंगामे के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने विधायक की सुरक्षा में तैनात CISF जवान को थप्पड़ मार दिया. भाजपा का आरोप है कि यह हमला टीएमसी पंचायत प्रधान और स्थानीय टीएमसी सदस्यों के नेतृत्व में किया गया.

भाजपा का कहना है कि इस घटना में दो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई महिला कार्यकर्ता व सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौरतलब है कि इससे पहले भी भाजपा के खगेन मुर्मू और शंकर घोष पर हमले हो चुके हैं. 

टीएमसी का पलटवार

वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि विधायक ओरांव पिछले तीन दिनों से राहत शिविरों में नहीं पहुंचे थे, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी थी. टीएमसी का यह भी कहना है कि भाजपा के सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया और उनके नेताओं के साथ मारपीट की.

