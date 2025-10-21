scorecardresearch
 

कोलकाता में RG Kar केस के दोषी संजय रॉय की भांजी की संदिग्ध मौत, घर में फंदे से लटका मिला शव

RG Kar रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय की 11 साल की भांजी की संदिग्ध हालत में मौत से कोलकाता में सनसनी फैल गई है. बच्ची का शव फंदे से लटका हुआ मिला. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

RG Kar case: Convict Sanjay Roy
कोलकाता में RG Kar रेप और मर्डर केस के दोषी संजय रॉय की नाबालिग भांजी की मौत ने सनसनी मचा दी है. 11 साल की इस बच्ची का शव सोमवार को उसके घर के अंदर फंदे से लटका मिला.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी. उसके माता-पिता बाजार गए हुए थे. जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्ची के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो परिवारवाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे. अंदर जाकर उन्होंने बच्ची को फंदे से लटका हुआ पाया.

परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. स्थानीय थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए SSKM अस्पताल भेज दिया.

मामले पर क्या बोली पुलिस?

पुलिस सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि यह 'पार्शियल हैंगिंग' (आंशिक फांसी) का मामला है. फंदा कमरे में रखी अलमारी की संरचना से बांधा गया था और शव के पैर जमीन को छू रहे थे.

सोमवार को SSKM अस्पताल में पोस्टमॉर्टम और पंचनामा दोनों पूरे कर लिए गए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत फांसी के कारण और एंटेमॉर्टेम (जीवित अवस्था में हुई) पाई गई है. अलीपुर पुलिस थाने में अस्वाभाविक मौत (Unnatural Death) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

परिवार और पड़ोसियों से हो रही पूछताछ

सूत्रों के अनुसार, बच्ची ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था. तब से वह अपनी चाची पूजा रॉय के साथ रह रही थी. पुलिस परिवारजनों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्ची किसी तनाव या अवसाद में थी या फिर घटना के पीछे कोई और वजह है.

