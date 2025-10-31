scorecardresearch
 

Feedback

निर्मला सीतारमण की भूटान यात्रा पर मौसम का ब्रेक, सिलिगुड़ी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भूटान जाने वाला विमान गुरुवार दोपहर खराब मौसम के कारण सिलिगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हुआ. भारी बारिश और कम दबाव के चलते सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया.

Advertisement
X
निर्मला सीतारमण का भूटान दौरा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, जिसमें वह भूटान के राजा से मुलाकात करेंगी. (File Photo: PTI)
निर्मला सीतारमण का भूटान दौरा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, जिसमें वह भूटान के राजा से मुलाकात करेंगी. (File Photo: PTI)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भूटान जाने वाले विमान को गुरुवार दोपहर खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा. भारी बारिश और वायुमंडल में कम दबाव के चलते सुरक्षा कारणों से विमान को सिलिगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतारा गया.

सीतारमण के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें गुरुवार को भूटान पहुंचना था. लेकिन खराब मौसम की वजह से अब वह रात सिलिगुड़ी में रुकेंगी. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मौसम में सुधार होने पर वह शुक्रवार सुबह भूटान के लिए रवाना होंगी.

वित्त मंत्री का भूटान दौरा

सम्बंधित ख़बरें

Nirmala Sitharaman
'PM का दिवाली तोहफा लोगों तक पहुंचा...', निर्मला सीतारमण ने पेश किया GST 2.0 का रिपोर्ट कार्ड  
Tata Group Tension
टाटा ग्रुप में कलह? सरकार तक पहुंचा मामला, बैठक के बाद हुआ ये फैसला 
Market timing is unpredictable, so a disciplined approach like rupee-cost averaging—investing consistently regardless of market conditions—can lead to better long-term outcomes.
बैंकों के पास पड़े ₹1.84 लाख करोड़ क्‍या आपके? बांट रही सरकार 
Nirmala Sitharaman
टैरिफ पर सरकार का तगड़ा बयान, 'मूकदर्शक नहीं रह सकता भारत, प्लान है तैयार' 
gst new rules for real estate prices
नए GST नियम से अब सस्ते होंगे घर, जानें... 

सीतारमण 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भूटान के आधिकारिक दौरे पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं. इस यात्रा में उनके साथ आर्थिक मामलों के विभाग का दल भी है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री अपने दौरे की शुरुआत 1765 में स्थापित ऐतिहासिक सांगेन चोखोर मठ के दर्शन से करेंगी, जहां सौ से अधिक भिक्षु उच्च स्तर की बौद्ध शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

भूटान के राजा से होगी मुलाकात

यात्रा के दौरान वह भारत सरकार के सहयोग से संचालित कई प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगी, जिनमें कुरिचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ग्यासुंग अकादमी, सांगेन चोखोर मठ और प्रसिद्ध पुनाखा जोंग शामिल हैं.

Advertisement

दौरे में वह भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री डैशो त्शेरिंग टोबगे से मुलाकात करेंगी. साथ ही भूटान के वित्त मंत्री लेकी डोरजी से द्विपक्षीय बैठक कर भारत-भूटान आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगी.

(इनपुट: तपस सेनगुप्ता)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement