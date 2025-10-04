scorecardresearch
 

मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन बम विस्फोट, दो दिनों में दो लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार सुबह रेजिनगर थाना अंतर्गत चेतियानी इलाके में बम बांधते समय विस्फोट हुआ, जिसमें उसमान विश्वास नामक शख्स की मौत हो गई. यह धमाका शुक्रवार को डोमकल में हुई महिला की मौत के बाद दूसरी घटना है.

पुलिस ने तलाशी अभियान में कई बम बरामद किए हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर बम धमाकों से दहशत में है. शनिवार सुबह रेजिनगर थाना अंतर्गत चेतियानी इलाके में बम बांधते समय अचानक विस्फोट हो गया. इस धमाके में उसमान विश्वास नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. 

बम धमाकों से पूरे इलाके में तनाव
 
घटना सुबह के समय हुई और धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाके के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब शुक्रवार को ही डोमकल में देसी बम फटने से एक महिला की मौत हो गई थी. 

तलाशी अभियान में पुलिस को मिले कई बम

महज चौबीस घंटे के भीतर एक और बम धमाका होने से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सूचना मिलते ही रेजिनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान मौके से कई बम बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं और क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

