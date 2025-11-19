नशेड़ी बेटे ने पैसों के लिए मां को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत

पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के आसनसोल के कुलटी थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. एलसी मोड़ इलाके में नशे के आदी बेटे ने अपनी ही मां की इतना बुरी तरह पिटाई कर दी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

और पढ़ें

मृतका की पहचान सुशीला सिन्हा और आरोपी बेटे की पहचान विशाल सिन्हा के तौर पर हुई है. सुशीला अपने छोटे बेटे विशाल के साथ रहती थीं और एक छोटी किराना दुकान चलाकर घर का खर्च उठाती थीं. बड़ा बेटा मुंबई में नौकरी करता है और समय-समय पर आर्थिक मदद भेजता था.

यह भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल पुलिस को झटका! BJP की बर्धमान रैली को मिली हरी झंडी

बेटे की नशे की लत बनी मौत की वजह

मोहल्लेवालों के अनुसार, विशाल किसी तरह का काम नहीं करता था और गलत संगत में पड़कर नशे का शिकार हो गया था. वह अक्सर नशे की हालत में घर लौटता था और पैसे की मांग को लेकर मां से झगड़ा करता था. कई बार उसके शोर-शराबे की आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी थी.

Advertisement

विवाद से हत्या तक पहुंची घटना

घटना वाले दिन भी पैसे को लेकर मां-बेटे में कहासुनी हुई. लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि विशाल ने अपनी मां पर बेरहमी से हमला कर दिया. लगातार हुई पिटाई में सुशीला की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया.

मोहल्ले में आक्रोश और शोक

स्थानीय लोगों में शोक के साथ-साथ गुस्सा भी है. उनका कहना है कि मां ने जिस बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया, वही उसके लिए खतरा बन गया. नशे की लत ने बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही मां की जान ले ली.

पुलिस ने शव भेजा और बेटे को हिरासत में लिया

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----