नशेड़ी बेटे ने पैसों के लिए मां को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत

पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में नशे के आदी बेटे ने पैसे की मांग को लेकर अपनी मां सुशीला सिन्हा की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. आरोपी विशाल सिन्हा आए दिन नशे की हालत में झगड़ा करता था. विवाद बढ़ने पर उसने मारपीट की, जिससे मां की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Anil Giri/ITG)
पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के आसनसोल के कुलटी थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. एलसी मोड़ इलाके में नशे के आदी बेटे ने अपनी ही मां की इतना बुरी तरह पिटाई कर दी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका की पहचान सुशीला सिन्हा और आरोपी बेटे की पहचान विशाल सिन्हा के तौर पर हुई है. सुशीला अपने छोटे बेटे विशाल के साथ रहती थीं और एक छोटी किराना दुकान चलाकर घर का खर्च उठाती थीं. बड़ा बेटा मुंबई में नौकरी करता है और समय-समय पर आर्थिक मदद भेजता था.

बेटे की नशे की लत बनी मौत की वजह

मोहल्लेवालों के अनुसार, विशाल किसी तरह का काम नहीं करता था और गलत संगत में पड़कर नशे का शिकार हो गया था. वह अक्सर नशे की हालत में घर लौटता था और पैसे की मांग को लेकर मां से झगड़ा करता था. कई बार उसके शोर-शराबे की आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी थी.

विवाद से हत्या तक पहुंची घटना

घटना वाले दिन भी पैसे को लेकर मां-बेटे में कहासुनी हुई. लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि विशाल ने अपनी मां पर बेरहमी से हमला कर दिया. लगातार हुई पिटाई में सुशीला की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया.

मोहल्ले में आक्रोश और शोक

स्थानीय लोगों में शोक के साथ-साथ गुस्सा भी है. उनका कहना है कि मां ने जिस बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया, वही उसके लिए खतरा बन गया. नशे की लत ने बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही मां की जान ले ली.

पुलिस ने शव भेजा और बेटे को हिरासत में लिया

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

