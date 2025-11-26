scorecardresearch
 

कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप: पीड़िता के पिता को बाइक सवार युवकों ने दी केस वापस लेने की धमकी, जांच शुरू

कोलकाता के कसबा लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अज्ञात बाइक सवार लोगों ने उन्हें केस वापस लेने की धमकी दी. घटना की जांच शुरू कर दी गई है. पीड़िता ने जून 25 को कॉलेज के अंदर गैंगरेप की शिकायत की थी. सभी चार आरोपी जमानत पर हैं और ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है.

सांकेतिक तस्वीर
कोलकाता के कसबा लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में नया मोड़ सामने आया है. पीड़िता के पिता ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ अज्ञात लोग उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं. उनके अनुसार दो बाइक सवार लोग आए और उन्हें रास्ते में रोककर धमकी दी कि अगर केस नहीं हटाया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. इसके बाद पीड़िता के पिता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया.

यह शिकायत बारुईपुर पुलिस में दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारी के अनुसार मामला गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही इस केस को देख रही prosecution टीम को भी धमकी की जानकारी दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पिता इन लोगों को पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन इलाके की सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है.

केस वापस लेने की धमकी

यह मामला पहली बार तब सामने आया था जब साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की पहली साल की छात्रा ने पुलिस को बताया कि 25 जून की शाम कॉलेज के अंदर ही उसके साथ गैंगरेप किया गया. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक पूर्व छात्र और दो सीनियर छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया. यह घटना लगभग दो महीने बाद रिपोर्ट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

कोर्ट में जल्द शुरू होगा ट्रायल

फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं और अदालत में ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है. अब पीड़िता के पिता को धमकी मिलने से मामला फिर सुर्खियों में है और पुलिस ने सुरक्षा उपायों को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले को दबाने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

